Seismic ist Teil der 2020 Forbes Cloud 100

San Diego (ots/PRNewswire) - Der Pioneer für Sales Enablement ist bereits zum zweiten Mal Teil der prestigeträchtigen ListeSeismic (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=3539895241&u=https%3A%2F%2Fseismic.com%2F&a=Seismic) wurde in die Forbes 2020 Cloud 100 aufgenommen. Diese Rangliste der 100 weltweit führenden privaten Cloud-Firmen wird von Forbes in Zusammenarbeit mit Bessemer Venture Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=3818001029&u=https%3A%2F%2Fwww.bvp.com%2F&a=Bessemer+Venture+Partners) und Salesforce Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=3315564326&u=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fcompany%2Fventures%2F&a=Salesforce+Ventures) veröffentlicht."Ich bin sehr stolz darauf, dass Seismic in den vergangenen Jahren in die Forbes Cloud 100 aufgenommen wurde, und zwar als führendes Unternehmen für Sales Enablement auf der Liste", sagt Doug Winter, CEO und Mitbegründer von Seismic. "Im letzten Jahr haben wir große Schritte unternommen, um unsere Position als Marktführer zu vertiefen. Von der Übernahme von Percolate, der Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten im Bereich der Content-Orchestrierung, über die Erweiterung unseres Partnerprogramms bis hin zur kürzlichen Einführung von Seismic Interactive Content - wir verbessern ständig die Seismic-Erfahrung für unsere Kunden und Partner. Der Gewinn eines Platzes auf der Forbes Cloud 100 spiegelt die harte Arbeit wider, die unser Team das ganze Jahr über leistet."Als Teil des rigorosen Auswahlverfahrens für die Forbes 2020 Cloud 100 erhielt Bessemer Venture Partners Einreichungen von Hunderten von Cloud-Startups. Die Cloud 100-Jury, die sich aus CEOs öffentlicher Cloud-Firmen zusammensetzt, prüfte die Daten, um die 100 besten privaten Cloud-Firmen weltweit auszuwählen, zu bewerten und in eine Rangfolge zu bringen. Im Rahmen des Bewertungsprozesses wurden die Unternehmen anhand von vier Faktoren bewertet: Marktführerschaft (35 %), geschätzte Bewertung (30 %), Betriebskennzahlen (20 %) sowie Mitarbeiter & Unternehmenskultur (15 %)."Das private Cloud-Ökosystem entwickelt sich angesichts der raschen digitalen Transformationen weiter und macht den Wettbewerb um einen der begehrten Plätze auf der Cloud 100-Liste steiler denn je," betont Byron Deeter, Top-Cloud-Investor und Partner bei Bessemer Venture Partners. "Private Cloud-Bewertungen werden immer höher, da der Appetit des Marktes auf Cloud weiterwächst. In den letzten fünf Jahren ist die durchschnittliche Cloud 100-Bewertung um das gewaltige 2,5-fache gestiegen, von 1 Milliarde Dollar im Jahr 2016 auf 2,7 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Tatsächlich umfasst unsere 2020 Cloud 100 über 87 private Cloud-Unicorns! Diese Gründer repräsentieren das absolut Beste im heutigen Cloud Computing, und sie werden ganz sicher in die Fußstapfen unserer geschätzten Cloud 100-Alumni treten. Mehr als ein Drittel der Unternehmen der Cloud 100 sind entweder über strategische M&A, finanzielle M&A oder Börsengänge ausgestiegen. Herzlichen Glückwunsch an diese Cloud-Leader.""Angesichts dieser beispiellosen Zeit ist Digitalisierung dringend erforderlich, und das Innovationstempo beschleunigt sich. Unternehmen auf der ganzen Welt und in allen Branchen müssen Cloud-Technologien einsetzen, um ihre digitale Transformation zu ermöglichen", so Matt Garratt, Managing Partner von Salesforce Ventures. "Die Chancen für die Cloud sind gewaltig - es gibt heute mehr als 25 öffentliche SaaS-Unternehmen im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar, während es vor fünf Jahren lediglich drei waren. Sektoren, von Kollaboration und Security bis hin zu Einzelhandel und dem Gesundheitswesen, werden zunehmend verändert und digitalisiert. Salesforce Ventures freut sich, im fünften Jahr in Folge mit Bessemer Venture Partners und Forbes zusammenzuarbeiten, um diejenigen zu würdigen, die nicht nur das Kommende vorhersagen, sondern an der Gestaltung der Zukunft arbeiten.""Seit fünf Jahren führen wir nun schon eine Rangliste der besten und aufstrebenden Unternehmen im Cloud-Sektor", sagte Alex Konrad, Forbes-Redakteur von The Cloud 100. "Bei so vielen Unternehmen, die in der Cloud schnell wachsen, von der Dateninfrastruktur bis hin zum Marketing, ist es schwieriger denn je, es auf die Liste der Cloud 100 zu schaffen. Aber Unternehmen, die es schaffen gehören zur Elite. Herzlichen Glückwunsch an jeden der 2020 Cloud 100-Ehrengäste und die 20 Rising Stars-Ehrengäste, die bereit sind, in ihre Ränge aufzusteigen."Die Forbes 2020 Cloud 100- und die 20 Rising Stars-Liste werden online unter www.forbes.com/cloud100 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=1117398691&u=http%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fcloud100&a=www.forbes.com%2Fcloud100) veröffentlicht und erscheinen in der September-Ausgabe 2020 des Forbes-Magazins.Die Cloud 100- und die 20 Rising Stars-Unternehmen werden bei der diesjährigen ersten virtuellen Cloud 100 mit denkwürdigen Diskussionen von Top-Cloud-CEOs auf thecloud100.com am 16. September von 9:00 Uhr (PT) - 12:00 Uhr (PT) auf Einladung von Bessemer Venture Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=3818001029&u=https%3A%2F%2Fwww.bvp.com%2F&a=Bessemer+Venture+Partners), Salesforce Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=3315564326&u=https%3A%2F%2Fwww.salesforce.com%2Fcompany%2Fventures%2F&a=Salesforce+Ventures) und Forbes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=391254095&u=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2F&a=Forbes) öffentlich gewürdigt. Ein besonderer Dank geht an die Sponsoren der virtuellen Veranstaltung Amazon Web Services (AWS), Bank of America, Cooley, FuelxMcKinsey, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nasdaq, Qatalyst Partners, Silicon Valley Bank, Simon-Kucher & Partners und WisdomTree.Über SeismicSeismic ist die branchenführende Marketing- und Vertriebslösung, die Go-to-Market-Teams aufeinander abstimmt. Dabei werden beide Teams gleichzeitig in die Lage versetzt, wirklich mit Kunden und Interessenten zu interagieren und eine Customer Experience mit zu gestalten, die Wachstum fördert. Die Storytelling PlatformTM von Seismic bietet innovative Möglichkeiten für Marketingexperten, um die Bereitstellung von Inhalten über alle Kanäle zu orchestrieren. Und für Vertriebsmitarbeiter, um mit potenziellen Kunden in jedem Schritt ihrer Customer Journey auf eine überzeugende, relevante Weise in Kontakt zu treten. Mehr als 600 Unternehmen, darunter IBM, American Express und Quest Diagnostics, haben Seismic als ihre bevorzugte Plattform für den Vertrieb ausgewählt. Die Storytelling-Plattform von Seismic verfügt über entsprechend Schnittstellen zu den wichtigsten Business-Anwendungen inkl. u.a. von Microsoft, Salesforce, Google und Adobe. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und weitere Niederlassungen in Nordamerika, Australien und Europa. In Deutschland ist das Unternehmen von Düsseldorf aus aktiv.Weitere Informationen, wie Seismik von Unternehmen unterschiedlicher Branchen eingesetzt wird, finden Sie auf seismic.com.Über Bessemer Venture PartnersBessemer Venture Partners ist die weltweit erfahrenste Risikokapitalfirma für Frühphasenfinanzierung. Mit einem Portfolio von mehr als 200 Unternehmen hilft Bessemer visionären Unternehmern, ein starkes Fundament zu legen, um Unternehmen zu gründen, die von Bedeutung sind, und unterstützt sie in jeder Phase ihres Wachstums. Das Unternehmen hat mehr als 120 Börsengänge unterstützt, darunter Pinterest, Shopify, Yelp, LinkedIn, Skype, LifeLock, Twilio, SendGrid, PagerDuty, DocuSign, Wix und MindBody. Die 15 Partner von Bessemer arbeiten von Büros in Silicon Valley, San Francisco, New York City, Boston, Israel und Indien aus. Weitere Informationen finden Sie auf www.bvp.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=3853639304&u=http%3A%2F%2Fwww.bvp.com%2F&a=www.bvp.com).Über ForbesForbes, die Stimme des unternehmerischen Kapitalismus, stellt Erfolge vor, indem das Magazin diejenigen feiert, die es geschafft haben, und diejenigen, die Erfolg anstreben. Forbes versammelt und kuratiert die einflussreichsten Führungskräfte und Unternehmer, die den Wandel vorantreiben, Unternehmen umgestalten und einen bedeutenden Einfluss auf die Welt ausüben. Die Marke Forbes erreicht heute mehr als 160 Millionen Menschen auf der ganzen Welt durch ihren vertrauenswürdigen Journalismus, LIVE- und virtuelle Forbes-Veranstaltungen, maßgeschneiderte Marketingprogramme und 40 lizenzierte Lokalausgaben in 70 Ländern. Zu den Markenerweiterungen von Forbes Media gehören Lizenzvereinbarungen in den Bereichen Immobilien, Bildung und Finanzdienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie im Forbes News Hub (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=613816669&u=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fpr%2F%2347fadf455a1c&a=Forbes+News+Hub) oder bei Forbes Connect (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=3364038816&u=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fconnect%2F&a=Forbes+Connect).Über Salesforce VenturesSalesforce ist weltweit führend im Bereich Customer Relationship Management (CRM) und bringt Unternehmen im digitalen Zeitalter näher an ihre Kunden. Salesforce Ventures, der globale Investitionszweig von Salesforce, investiert in die nächste Generation von Unternehmenstechnologie, die die Leistungsfähigkeit der Salesforce-Plattform erweitert. Salesforce Ventures baut das weltweit größte Ökosystem von Enterprise Cloud-Unternehmen auf und weitet diese Technologie auf Kunden aus. Portfoliounternehmen erhalten Finanzierung, strategische Beratung und operative Unterstützung und können sich problemlos der 1%-Zusage (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=1236814767&u=https%3A%2F%2Fpledge1percent.org%2F&a=1%25-Zusage) anschließen, um die Rückgabe zu einem Teil ihres Geschäftsmodells zu machen. Salesforce Ventures hat seit 2009 in mehr als 400 Unternehmen investiert, darunter DocuSign, GoCardless, Guild Education, nCino, Twilio, Zoom und andere in 22 Ländern. Media ContactNatalie BeaulieuSenior Public Relations Manager, Seismicnbeaulieu@seismic.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/487040/Seismic_square_RGB_800_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2923382-1&h=2762371483&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F487040%2FSeismic_square_RGB_800_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F487040%2FSeismic_square_RGB_800_Logo.jpg)Original-Content von: Seismic, übermittelt durch news aktuell