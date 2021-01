Seine Königliche Hoheit, der Prince of Wales, nimmt an der heutigen Veröffentlichung der jährlichen Rangliste der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt teil

Toronto (ots/PRNewswire) - Corporate Knights 17. Jahresrangliste der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt wird heute Morgen im Rahmen einer virtuellen Veranstaltung veröffentlicht, die mit einer Live-Ansprache von Seiner Königlichen Hoheit, dem Prince of Wales, eröffnet wird. Das Ranking basiert auf einer strengen Bewertung von 8.080 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Laut der neuesten Analyse des in Toronto ansässigen Forschungsunternehmens für nachhaltiges Wirtschaften ist das nachhaltigste Unternehmen der Welt im Jahr 2021 Schneider Electric SE, ein französisches Unternehmen, das digitale Energie- und Automatisierungslösungen anbietet.Seit seiner Auflegung am 1. Februar 2005 bis zum 31. Dezember 2020 hat der Global 100 Index eine Gesamtanlagerendite von 263 % im Vergleich zu 220 % für den MSCI ACWI Index erzielt.Die Unternehmen der Global 100 erwirtschaften im Durchschnitt 41 % ihres Umsatzes mit Produkten oder Dienstleistungen, die sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen orientieren, im Vergleich zu nur 8 % bei ihren Mitbewerbern.Parameter Global 100 MSCI ACWISaubere Einnahmen (aus Produkten oder Dienstleistungen mit 41 % 8 %positiven ökologischen oder sozialen Auswirkungen in % derGesamteinnahmen)% der Investitionen (Capex, F&E, Akquisitionen) mit positiven 33 % 22 %ökologischen oder sozialen Auswirkungen% der nicht-männlichen Mitglieder der Geschäftsführung 32 % 24 %Vorstandsvergütung an Nachhaltigkeitsmaßnahmen gekoppelt (% der 80 % 25 %Unternehmen mit Verknüpfung)%, die mindestens 10 Tage bezahlten Krankenurlaub anbieten 86 % 41 %Die regionale Verteilung der Unternehmen im diesjährigen Ranking ist wie folgt: Europa (46), Nordamerika (33), Asien (18), Südamerika (2), Afrika (1).Normalerweise werden die Global 100 bei einer Veranstaltung am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos bekannt gegeben. In diesem Jahr wird eine virtuelle CEO-Rundtischdiskussion über die Beschleunigung des Rennens zu einer Netto-Null-Emissions-Wirtschaft veranstaltet. Diese Veranstaltung findet heute mit Eröffnungsworten von Prinz Charles und der Teilnahme von Sanda Ojiambo (CEO des Global Compact der Vereinten Nationen) und den CEOs von vier mehrjährigen Global 100-Unternehmen statt: McCormick & Co, Natura & Co, Ørsted und Schneider Electric. Die Registrierung ist kostenlos unter tinyurl.com/2021G100 möglich.Achtundzwanzig der Global 100 Unternehmen haben die Business Ambition for 1.5°C commitment (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3045648-1&h=2117511056&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045648-1%26h%3D1011511688%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsciencebasedtargets.org%252Fbusiness-ambition-for-1-5c%26a%3DBusiness%2BAmbition%2Bfor%2B1.5%25C2%25B0C%2Bcommitment&a=Business+Ambition+for+1.5%C2%B0C+commitment) unterzeichnet, eine Initiative einer globalen Koalition aus UN-Organisationen und Wirtschaftsführern, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern.Die vollständigen Global 100-Ranglisten und Details zur Methodik finden Sie unter corporateknights.com/global100 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3045648-1&h=1195907148&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3045648-1%26h%3D3900357128%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.corporateknights.com%252Fglobal100%26a%3Dcorporateknights.com%252Fglobal100&a=corporateknights.com%2Fglobal100)Pressekontakt:informationen:Toby Heaps, CEO, Corporate KnightsTel.: + 1 416 274,1432.E-Mail: toby@corporateknights.comOriginal-Content von: Corporate Knights, übermittelt durch news aktuell