München (ots) - Was der Typ anpackt, wird zu Zelluloid.Uwe Boll, der Regisseur der etwas anderen Genrefilme feiert seinen 55. Geburtstag und "etwas anders", das macht TELE 5 ja besonders gut. Deshalb wird der Meister der Videospiel-Verfilmungen auch auf die etwas andere Art gebührend gefeiert - TELE 5 lässt die Korken knallen und packt die "BOLLWERKE" aus!Am Montag, den 22. Juni zeigt TELE 5 ab 20:15 Uhr die "Schwerter des Königs"-Trilogie. Dem dreiteiligen Fantasy-Abenteuer fehlt es an nichts - mit Zauberern, Drachen und einer Prise Hochverrat bleiben wir in bester Geburtstagsstimmung. Und was wäre eine Party ohne granatenstarke Gäste? Die Action-Allstars Jason Statham, Dolph Lundgren und Dominic Purcell sind auch noch mit dabei!Als kleiner Fun Fact an dieser Stelle: Der erste Teil des Dreiteilers war damals der größte Kinomisserfolg des Regisseurs Boll, was ihn dennoch nicht daran hinderte, einen zweiten und dritten Teil zu machen - ein großes Glück für uns!"Für alle, die ein bisschen Ahnung haben, ist es natürlich vollkommen absurd, diese Idee, dass ich der schlechteste Regisseur aller Zeiten bin" so Geburtstagskind Uwe Boll mit eigenen Worten über sein Schaffen im "FESTIVAL DER LIEBE"-Podcast. Auch ein großes Glück für uns, dass wir die Ahnung haben! Und deshalb freuen wir uns auf diesen sagenhaften Geburtstagsabend mit dir lieber Uwe!Die "SCHWERTER DES KÖNIGS".Teil 1, 2 und 3.An einem Abend.Auf TELE 5.Die Programmierung am 22. Juni in der Übersicht:- Ab ca. 20.15 Uhr: "Schwerter des Königs - Dungeon Siege" - Ab ca. 22.50 Uhr: "Schwerter des Königs - Zwei Welten" - Ab ca. 0.40 Uhr: "Schwerter des Königs - Die letzte Mission"