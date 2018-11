Mit Seiler & Speer und Rave on Snow in die Wintersaison

Saalbach-Hinterglemm (ots) - Winterauftakt in SaalbachWie passen Seiler & Speer und das 25-jährige Jubiläum des Rave on Snow Festivalszusammen? Natürlich gar nicht. Was sie aber gemeinsam haben: Beide läuten denWinter in Saalbach Hinterglemm ein. Neben dem Austro-Duo eröffnen top Acts wiedie Beatsteaks, Granada, Dicht und Ergreifend, Sondaschule und viele mehr beimBERGFESTival von 7. bis 9. Dezember die Skisaison. Weiter gefeiert wird mitOliver Koletzki, Pan-Pot, Chris Liebing und Konsorten von 13. bis 16. Dezemberbeim Rave on Snow Festival mit über 80 DJs auf 13 Floors.In Saalbach Hinterglemm wird der Beginn der bevorstehenden Wintersaison sorichtig zelebriert! Und zwar mit gleich zwei aufeinanderfolgendenMusikfestivals. Beim BERGFESTival von 7. bis 9. Dezember wird nicht nur auf dergroßen Hauptbühne beim Schattberg X-press gefeiert, sondern auch auf Hütten mitlässigem Bergpanorama. Am darauffolgenden Wochenende stehen 72 Stunden Non-Stopfeinster DJ Sound am Programm. Das Rave on Snow von 13. bis 16. Dezember istPflichttermin für alle Technofans und hat sich mittlerweile zur Weihnachtsfeierder Clubszene etabliert.Mehr als nur PartyWer Saalbach Hinterglemm kennt weiß, dass das Gebiet besonders für das schöneBergpanorama, die lässige Atmosphäre und die guten Parties bekannt ist. Mit demBERGFESTival und dem Rave on Snow bietet Saalbach Hinterglemm eine perfekteKombination von all dem: Tagsüber wird der Skicircus Saalbach HinterglemmLeogang Fieberbrunn erkundet, abends ist in einem der zahlreichen Restaurantsfür die nötige Stärkung gesorgt, bevor es danach auf eine der verschiedenenStages geht, um ausgelassen das Leben zu feiern. Umrahmt wird dieses Programmvon rockigen Live Acts und feinstem DJ Sound an zwei aufeinanderfolgendenWochenenden.Top LocationsGefeiert wird wieder in den verschiedensten Locations: Von klassischen Clubsüber Garagen und Open Air Stages bis hin zu Hütten und dem Schattberg Gipfel mittraumhaftem Panorama sind dem Festivalbesucher zwei abwechslungsreicheFestivalwochenenden garantiert.Das komplette Line Up, Tickets und UnterkunftUnter www.berg-festival.com bzw. www.raveonsnow.comLine Up, Tickets & Unterkunft Rave on SnowLine Up, Tickets & UnterkunftBERGFESTival Weitere InfosWeitere Infos(https://raveonsnow.com/home.htmlhttps://www.berg-festival.com/)Kontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmKarin PastererPresse und PRTel.: +43 6541 6800 115k.pasterer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, übermittelt durch news aktuell