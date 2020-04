Seibert: Religionsgemeinschaften verantwortungsvoll in Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - In der Corona-Krise lobt die Bundesregierung die Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften.



Diese hätten sich "sehr verantwortungsbewusst und sehr problembewusst" gezeigt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Zuvor hatte sich das Corona-Kabinett ein Rahmenkonzept für die vorsichtige Wiederbelebung des religiösen Lebens in Deutschland "zu eigen gemacht", wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte. Dies solle nun Grundlage sein für Entscheidungen bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz, die am Donnerstag stattfinden soll. Die Verantwortung liegt wie bei anderen Absprachen in der Corona-Krise letztlich bei den Ländern.

"Die Religionsausübung ist in Deutschland grundgesetzlich garantiert und hat einen zurecht sehr hohen Wert in unserem Staat", sagte Seibert. "Und für viele Menschen ist es ein tiefes inneres Bedürfnis, ihre Religion nicht nur zuhause sondern eben auch in der Gemeinschaft ausüben zu können."

Die christlichen Kirchen in Deutschland haben ihrerseits bereits Empfehlungen an Gemeinden für Gottesdienste in Corona-Zeiten veröffentlicht. Sie sehen unter anderem eine begrenzte Teilnehmerzahl vor./hrz/DP/jha