"Sehr realistischer Eindruck einer Herz-Operation aus vielen Perspektiven" - Prof. Martens operiert heute am offenen Herzen bei Kabel Eins (FOTO)

Unterföhring (ots) -Kabel Eins zeigt am heutigen Donnerstag, 7. November 2019, um 22:15 Uhr in "DieKlinik - Operation am offenen Herzen" exklusiv und in Echtzeit eineHerz-Operation von Univ.-Prof. Dr. med. Sven Martens, Direktor der Klinik fürHerzchirurgie am Universitätsklinikum Münster. Im Interview erklärt dererfahrene Mediziner unter anderem, warum er sich zu dem Format bereit erklärthat.Was erwarten Sie sich von der Sendung? Prof. Martens: Das Beispiel einer solchenOperation kann Patienten in einer vergleichbaren Situation helfen, sich auf einesolche OP-Situation vorzubereiten. Patienten stellen uns im Vorfeld einersolchen OP immer sehr viele Fragen. Und die Öffentlichkeit hat eigentlich bisherwenig Gelegenheit, sich über eine solche Operation wirklich zu informieren.Diesem berechtigten Informationsbedarf wollten wir nachkommen. Deswegen fiel derEntschluss, den wir zusammen mit Kabel Eins getroffen haben: eine Herz-OP -aufgezeichnet und in Echtzeit ausgestrahlt, und nicht als Live-OP.Sind sie zufrieden mit dem Ergebnis und würden Sie sich nochmal dafürentscheiden? Ich bin absolut zufrieden mit dem Ergebnis. Was ich an Materialgesehen habe, ist gut verarbeitet, zusammengefasst und kommentiert. Ich glaube,dass es einen sehr realistischen Eindruck von einer Herz-Operation aus vielenPerspektiven vermittelt. Insgesamt finde ich, es ist ein sehr gelungenes undpositives Format.Sie selbst werden während der Sendung Zuschauer-Fragen beantworten. WelcheFragen, glauben Sie, werden gestellt werden? Ich erwarte Fragen nach denRisikofaktoren für Herzerkrankungen, also etwa: Was kann man vorbeugend tun, umeine solche Operation zu vermeiden? Aber auch: Gibt es alternativeBehandlungsmöglichkeiten? Welche Lebensqualität hat man mit einer künstlichenHerzklappe? Ich kann mir da eine Vielzahl von Fragen vorstellen und dieZuschauer dürfen sie gerne stellen.Die Zuschauer können ihre Fragen an Prof. Martens auf der Facebook-Seite vonKabel Eins facebook.com/kabeleins während der Sendung stellen.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR - Factual & Sports BarbaraStefaner Tel. +49 [89] 9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.kabeleins.deBildredaktion:Clarissa Schreiner Tel.: 089/9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell