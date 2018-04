Unterföhring (ots) - 10. April 2018. Hervorragender Einstand inder Prime Time: Die US-Comedy-Serie "The Middle" (20:45 Uhr)überzeugt am Mad Monday mit starken 14,0 Prozent Marktanteil bei den14- bis 49-Jährigen auf ProSieben. 10,8 Prozent Tagesmarktanteilmachten den Sender am Montag ebenfalls zum Marktführer in dieserZielgruppe.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 10.04.2018(vorläufig gewichtet: 09.04.2018)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur/ Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell