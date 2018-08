Sehr gute Testergebnisse: 92 % Weiterempfehlungsrate für Basentabs pH-balance Pascoe® / Basentestaktion mit Bild der Frau ein riesen Erfolg (FOTO)

Gießen (ots) -Der Säure-Basen-Haushalt findet bei immer mehr Menschen dieAufmerksamkeit, die er verdient. Aber für welches Produkt man sichentscheiden soll - da sind viele unsicher. Am besten, man testet aus,was für einen geeignet ist. 1.000 Interessierte hatten deshalb imRahmen einer großangelegten Basentestaktion die Möglichkeit, sichselbst von den zahlreichen Vorteilen der Pascoe-Basentabs zuüberzeugen. Fast 600 haben an der Bewertung teilgenommen. Daseindeutige Urteil am Ende der Testwochen: 9 von 10 Testerinnen würdendie Basentabs pH-balance Pascoe® ihren Freundinnen weiterempfehlen.Dabei bewerteten sie das Produkt mit einer Gesamtnote von 1,9.So haben die rund 600 Frauen die Basentabs bewertet:- 70 % der Testerinnen fühlen sich durch die Einnahme derPascoe-Basentabs allgemein wacher und energiegeladener- 31 % der Testerinnen finden sogar, dass Ihre Haut nach der Einnahmegesünder aussieht als zuvor- 84 % der Testerinnen konnten eine Veränderung Ihres pH-Wertesanhand der Teststreifen, die dem Produkt gratis beiliegen,feststellen.Das sagen die begeisterten TesterinnenBeate (55): "Besonders gut gefällt mir an den Basentabs, dass meinpH-Wert innerhalb von wenigen Tagen wieder im Normalbereich war.Super finde ich auch, dass in jeder Packung Teststreifen vorhandensind."Margit (69): "Die Basentabs sind angenehm einzunehmen. Auch konnteich eine Verbesserung meines Wohlbefindens feststellen und fühle michnun fitter. Außerdem finde ich gut, dass sie natürlich sind."Anja (42): "Schon nach einer Woche fühlte ich mich wohler undfitter. Super finde ich auch, dass die ohne Zucker und Farbstoffesind."Theresa (38): "Meine Haut sieht frischer aus und strahlt mehr. Obdas Verschwinden meines latenten, leichten Sodbrennens auch mit derEinnahme der Basentabs in Verbindung steht? Ich habe meinenFreundinnen die Basentabs von Pascoe empfohlen und werde sie selbstauch weiterhin einnehmen."Hintergrund der Befragung1000 "Bild der Frau"-Leserinnen hatten im Mai 2018 dieMöglichkeit, Basentabs pH-balance Pascoe® exklusiv zu testen. Davonhaben rund 592 erfolgreich Rückmeldung zum Test abgegeben und konntensich selbst vom Produkt überzeugen. Die Testerinnen konnten sich imVorfeld für die Test-Aktion bewerben. Anschließend wurde jedeTeilnehmerin mit einem Basentest-Paket versorgt. Mit den beiliegendenpH-Teststreifen konnten die Testerinnen den pH-Wert ihres Urinsselbst bestimmen und so feststellen, ob dieser sich über denTestzeitraum verändert hatte.Über Pascoe NaturmedizinDas Familienunternehmen Pascoe Naturmedizin erforscht, entwickeltund produziert seit über 120 Jahren pflanzliche Arzneimittel sowieVitamin-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel im mittelhessischenGießen. Mit dem umfangreichen Produktsortiment, das über 200 Produktefür verschiedenste Anwendungsbereiche umfasst, ist PascoeNaturmedizin einzigartig. Die Strategie aus ganzheitlicherUnternehmensführung, qualitativ hochwertigsten Produkten undnachhaltiger Produktion sorgt für ein anhaltendes Wachstum desTraditionsunternehmens.Pressekontakt:Pascoe VitalStefanie WagnerPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSchiffenberger Weg 5535394 GießenTelefon: +49 (0) 641 7960-330E-Mail: stefanie.wagner@pascoe.deOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell