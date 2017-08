"Sehr gut" von Öko-Test für Elisabethen Quelle Pur (FOTO)

Bad Vilbel (ots) -Bad Vibel, den 11.08.2017 - Das Verbrauchermagazin "Öko-Test" hatin seiner aktuellen August-Ausgabe 21 stille Mineralwässer getestet,die speziell für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet sind.Elisabethen Quelle Pur in der 1,0-l-PET-Mehrwegflasche überzeugte underhielt die Bestnote "sehr gut".Bei der Untersuchung legte die Redaktion Wert auf die Einhaltungbesonders strenger Grenzwerte. Testkriterien waren Inhaltsstoffe wieMineralien, Spurenelemente sowie kritische Begleitstoffe, dieKeimzahl, die Verpackung der Produkte sowie eine Überprüfung derProduktdeklaration im Abgleich mit den tatsächlichen Labor-Werten.Insgesamt wurden elf der 21 getesteten Mineralwasser-Produkte -darunter drei Bio-Mineralwässer - mit "sehr gut" bewertet. Alleweiteren verfügten entweder über eine Einweg-Verpackung oder wiesenunterschiedliche Belastungen durch Pestizide, Arsen, Uran oder garRadioaktivität auf, was zu einer Abwertung bis hin zur Note"ungenügend" führte.Das Team von Öko-Test honorierte darüber hinaus im redaktionellenTeil die Bio-Qualität von Elisabethen Quelle Pur und bestätigte dieEinhaltung aller untersuchten Parameter. Die selbstauferlegtenGrenzwerte für das Siegel "Premiummineralwasser in Bio-Qualität" vonSGS Institut Fresenius sind dabei teilweise strenger als derGesetzgeber vorgibt "Die Auszeichnung von Öko-Test macht uns sehrstolz", sagt Ullrich Schweitzer, Geschäftsführer MarketingHassiaGruppe. "Da Verbraucher sich bei ihrem Einkauf an demÖko-Test-Siegel orientieren, werden wir es auf dem Flaschenetikettfür Elisabethen Quelle Pur zukünftig integrieren."Der Landesverband der Hessischen Hebammen empfiehlt dieElisabethen Quelle für die ganze Familie.Pressekontakt:Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KGSibylle Trautmann, Leiterin PR / ÖffentlichkeitsarbeitGießener Straße 18-30, 61118 Bad VilbelTelefon: 06101/403-1416, Fax: 06101/403-1465E-Mail: sibylle.trautmann@hassia-gruppe.comOriginal-Content von: Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell