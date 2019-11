Sehr fair, sehr gut: Helvetia Hausratversicherung erneut ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -In einer groß angelegten Online-Studie hat Focus-Money die Fairness von 38Anbietern von Hausratversicherungen untersuchen lassen. Dazu wurden insgesamtetwa 3.000 Kundenmeinungen ausgewertet. Das Ergebnis bestätigt erneut: HelvetiaDeutschland zählt zu den fairsten Hausratversicherern in Deutschland.Wer gestohlene oder beschädigte Gegenstände auf eigene Kosten ersetzen muss,kommt oft schnell an seine finanziellen Grenzen. Vor allem bei größeren Schädenin den eigenen vier Wänden, beispielsweise nach einem Einbruch oder Brand, zahltsich eine faire und zuverlässige Hausratversicherung aus. Im Ernstfall kann esjedoch durchaus zu bösen Überraschungen kommen.Das Magazin Focus-Money hat aus diesem Grund bereits zum vierten Mal eineUmfrage unter Versicherungskunden in Auftrag gegeben, bei der besonders dieFairness der Anbieter unter die Lupe genommen werden sollte.Die Ergebnisse der Studie wurden in der Ausgabe 42/2019 von Focus-Moneyveröffentlicht. Daraus wird ersichtlich, dass Helvetia Deutschland zumwiederholten Mal zu den mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichneten und damitfairsten Hausratversicherern gehört. In drei Kategorien hoben die befragtenKunden die Fairness von Helvetia besonders hervor: bei der Tarifleistung, beider Kundenkommunikation und vor allem bei der Schadenregulierung.Das beauftragte Analyse- und Beratungshaus ServiceValue ließ über 2.700 Kundenim Rahmen einer Online-Studie zu 24 Leistungs- und Servicemerkmalen ihrerjeweiligen Versicherer Stellung nehmen. Dabei durfte jeder Teilnehmer maximalzwei Anbieter beurteilen, bei denen er selbst in den vergangenen zwölf MonatenKunde war. Bewertet wurden Attribute, die den subjektiven Begriff "Fairness"messbar machen sollten. Diese Merkmale wurden wiederum in sechs Kategorienunterteilt.Die teilnehmenden Kunden bewerteten die Fairness ihrer Versicherer in denKategorien Tarifleistung, Kundenberatung, Kundenservice, Kundenkommunikation,Preis-Leistungs-Verhältnis und Schadenregulierung. Unternehmen, die hierbeieinen überdurchschnittlichen Wert erreichten, wurden mit der Note "gut"bewertet. Solche Anbieter, die wiederum über dem Durchschnitt der mit "gut"bewerteten Ergebnisse lagen, bekamen das Prädikat "sehr gut".Pressekontakt:Helvetia VersicherungenKlaus MichlDirektion für DeutschlandAbteilung PresseBerliner Straße 56-5860311 Frankfurt a. M.T +49 (0)69 1332 - 245E-Mail: presse@helvetia.deOriginal-Content von: Helvetia Versicherungen Deutschland, übermittelt durch news aktuell