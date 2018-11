Unterföhring (ots) -2. November 2018. Diese Serie haben die ZuschauerInnen ins Herzgeschlossen: Mit bis zu 2,4 Prozent Marktanteil und durchschnittlichsehr guten 1,9 Prozent Marktanteil (E 14-49) ist "This Is Us" aufsixx die erfolgreichste US-Serie des Jahres in Erstausstrahlung. Amstärksten performt sie dabei in der sixx-Relevanz-Zielgruppe (F14-39) mit 3,1 Prozent Marktanteil im Schnitt.Auch auf den digitalen Plattformen des Senders (sixx.de, sixx App,sixx Smart TV, 7TV) hat die Familiengeschichte der Pearsons einetreue Fangemeinde:- Erfolgreichste US-Fiction-Serie des Jahres mit über 900.000Videoviews für alle bisher gezeigten Folgen und Zusatzclips. -Meistgesehenes Format im September und Oktober (alle Genres). -Trotz spätem Einstart im Juli: insgesamt drittstärkstes Format desJahres 2018.Im Finale der zweiten Staffel am Montag, 5. November 2018, um20:15 Uhr wird es noch einmal emotional: Die Hochzeit von Kate(Chrissy Metz) und Toby (Chris Sullivan) steht an! Kates BrüderRandall (Sterling K. Brown) und Kevin (Justin Hartley) versuchenalles, um diesen Tag perfekt zu machen. Doch dann ist die Brautplötzlich verschwunden ...Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:02.11.2018 (vorläufig gewichtet: 01.11.2018)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja SchlüterKommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 ∙ D-85774Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlüter@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktionAnna von Jagemann Tel. +49 (89) 9507-1175Anna_Charlotte.von_Jagemann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell