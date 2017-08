Baden-Baden (ots) -Der Bodensee ist eines der beliebtesten Ferienziele Deutschlands."Von Gott verwöhnt" scheint die Region zu sein: Frei schweift derBlick über das Wasser zu den Alpen. Palmen wachsen auf der InselMainau, Gemüsegärten, Obstbaumplantagen und Reben zeigen, wie günstigdas Klima hier ist. Klöster und Kirchen sind Zeugen einer bedeutendenVergangenheit. Tausend Jahre Geschichte prägen Landschaft undMenschen am "Schwäbischen Meer" - dem Bodensee. Der Dokumentarfilm"Bodenseegeschichten" von Günter Klein nimmt die Geschichte derRegion in den Fokus. Ausstrahlung am Sonntag, 27. August 2017, 20:15Uhr im SWR Fernsehen.Vom Mittelpunkt der Welt zur vergessenen RegionDer Bodensee ist erst seit rund 200 Jahren ein Sehnsuchtsort fürReisende und Erholungssuchende. Davor galt er lange Zeit als "Winkelam Ende der Welt", als tiefste Provinz, der See schien mehr Hindernisals Verbindung zu sein. Vergessen war, dass die Region einst alsWiege der europäischen Kultur galt, dass in den Klöstern St. Gallenund auf der Reichenau Zentren mittelalterlicher Geistigkeitbestanden. Konstanz war im 15. Jahrhundert sogar das größte deutscheBistum. Auch die großen Handelsstraßen, die einst von Nord nach Süd,von Ost nach West über den See führten und den Reichtum der Regionbegründeten, gab es nicht mehr.Geschichte erzählt in GeschichtenDie "Bodenseegeschichten" erzählen die wechselhafte Geschichte des"Schwäbischen Meeres" und der Bodenseeregion. Im Mittelpunkt stehenMenschen. Vergangenes, Typisches und das Besondere wird anhand ihrerGeschichten erzählt: Da gibt es Bruder Jakobus, Einsiedlermönch aufdem Ramsberg, bodenständig und dem Himmel nah; die Mitglieder derFamilie Schächtle, seit Generationen Bauern im Tägermoos, die fürihre Landwirtschaft mehrfach täglich die Grenze zwischen der Schweizund Deutschland passieren; Hermann Müller aus dem Thurgau, der Endedes 19. Jahrhunderts eine neue Rebsorte züchtete und die Männer derFamilie Röhrenbach, die diese dann auf die deutsche Bodenseeseiteschmuggelten; Bruno Geiger, der älteste und wohl schnellsteBodensee-Fischer und seine Kollegin Heike Winder - und viele anderemehr.Dokumentarisch, mit Spielszenen und Animationen lassen die Filmeeine Vergangenheit auferstehen, die den Zuschauer den Bodensee ausneuen Blickwinkeln sehen lässt.Sendung:"Bodenseegeschichten", Sonntag, 27. August 2017, 20:15 Uhr im SWRFernsehenDer Film wird erst kurzfristig fertiggestellt und daher nicht imVorführraum zu sehen sein. Fotos über www.ARD-Foto.de.Pressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell