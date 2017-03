Sehnsucht nach einer Auszeit: Fast jeder Deutsche träumt vom Sabbatical, aber nur die Wenigsten trauen sich (FOTO)

Berlin (ots) -90 Prozent der Deutschen haben schon einmal an eine längereAuszeit vom Job gedacht, aber nur 16 Prozent hatten bisher den Mutund die Möglichkeit, diesen Traum in die Tat umzusetzen. Hauptmotivfür die Pause aus dem Arbeitsleben: Der Wunsch zu reisen. Das ist dasErgebnis einer Urlaubspiraten-Umfrage unter 13.000 Usern der Website,die im Februar 2017 durchgeführt wurde.Reisen sind Motivation Nummer 1Über 70 Prozent der Umfrageteilnehmer würden gern ihre Kofferpacken und um die Welt jetten. Rund 13 Prozent könnten sich auchvorstellen, Arbeit und Reisen in Form von Work & Travel zu verbinden.Und nur 5 Prozent der Befragten würden die Auszeit nutzen, um etwasNeues wie zum Beispiel eine Sprache oder Sportart zu erlernen. Nochweniger Menschen sind bereit, ihre Zeit für einen sozialen Zweck oderdie Pflege von Angehörigen zu opfern.Von denjenigen, die bisher schon die Erfahrung eines Sabbaticalsgemacht haben, geben rund 30 Prozent an, dass sich die Chance einfachergeben hat oder dass sie eine Pause vom Job brauchten (16 Prozent).Traumdestinationen: Australien und NeuseelandAuf die Frage, wohin die Reise gehen soll, antworteten die meistenBefragten mit Australien und Neuseeland, gefolgt von den USA undThailand. Erstaunlich: Australien ist auch bei allen anderenbefragten europäischen Nationen DAS Sabbatical-Ziel Nummer 1!Top 10 Reiseziele für ein Sabbatical:1. Australien2. Neuseeland3. USA4. Thailand5. Südafrika6. Costa Rica7. Kanada8. Malediven9. Kuba10. BrasilienDie ideale Auszeit dauert für die meisten zwischen 6 und 12Monaten. Jeder fünfte Befragte könnte sich auch vorstellen, immer malwieder für ein paar Monate aus dem Job auszusteigen.Karriere und fehlende Finanzen sind HinderungsgrundUnd was hindert die Deutschen am Sabbatical? Jeder zweite Befragtesagt, dass ihn vor allem die fehlenden finanziellen Möglichkeitenbisher davon abgehalten haben, den Traum von der Auszeit umzusetzen.Auch Karriereängste und mangelndes Verständnis vom Arbeitgeberspielen hier eine Rolle.Rund 40 Prozent der Befragten geben übrigens an, dass sie nichtwissen, wie ihr aktueller Arbeitgeber auf den Wunsch nach einerAuszeit reagieren würde. Rund 30 Prozent sagen, ihr Unternehmen wärenicht begeistert davon und nur 18 Prozent sind sich sicher, dass sieUnterstützung erhalten würden.Wege zum SabbaticalÜbrigens: Einen gesetzlichen Anspruch auf eine berufliche Auszeitgibt es in Deutschland nicht, aber mit etwas Vorbereitung undÜberzeugungskraft lassen sich gute Argumente finden, wie man den Chefvon seinem Vorhaben überzeugen kann. Die Szenarien reichen vomÜberstundenkonto über Gehaltsverzicht, unbezahlten Urlaub bis hin zurKündigung. Wer den Mut hat, seinen Traum in die Tat umzusetzen, fürden haben die Urlaubspiraten ein paar Tipps zusammengetragen:http://bit.ly/2nusuoYAuch zum Thema Round the World Ticket haben die Piraten ein paargute Ratschläge im Gepäck: http://bit.ly/2nKsaCW Damit steht derWeltreise nichts mehr im Weg!Pressekontakt:Katja GrafSenior Communications Managerk.graf@holidaypirates.comwww.holidaypirates.groupPhone: +49 (0)30 34 65 50 087Original-Content von: HolidayPirates GmbH, übermittelt durch news aktuell