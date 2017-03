Sehen und gesehen werden: Auch in der Pflegeoase / Die Qualitätsgeleitete Pflegeoase als Wohnmodell für Menschen mit schwerer Demenz steht im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins ProAlter

Köln (ots) - Mit Blick auf die Bedürfnisse von schwer an Demenzerkrankten Menschen hat das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) dasKonzept der Qualitätsgeleiteten Pflegeoase entwickelt. "Sehen undgesehen werden" ist der Schlüsselgedanke dieses Modells, das nichtnur beim Entwickeln neuer Wohnkonzepte, sondern auch für denöffentlichen und halböffentlichen Raum wichtig ist. Die Entwicklung(halb)öffentlicher und privater Räume müsse sich "immer nah an denBedürfnissen der Menschen orientieren und eine Kultur der Sorge undTeilhabe fördern", schreibt Helmut Kneppe, geschäftsführendesVorstandsmitglied im KDA, in seinem Essay zum Themenschwerpunkt deraktuellen Ausgabe des Fachmagazins ProAlter. In besonderen Settingswie der Pflegeoase stehe zusätzlich "das Grundbedürfnis nachPrivatheit im Fokus", so Helmut Kneppe. Die QualitätsgeleiteteKDA-Pflegeoase sei deshalb nach den drei Prinzipien "Leben inPrivatheit", "Leben in Gemeinschaft" und "Leben in derÖffentlichkeit" konzipiert und sieht Einzelzimmer für alle Bewohnervor, die um einen zentralen Gemeinschaftsraum herum gebaut undeinsehbar sind.Im Seniorenpflegeheim "Willy Stabenau" im sächsischen Zwickau gibtes bereits solch eine Qualitätsgeleitete KDA-Pflegeoase. Zwei Jahrenach der Eröffnung hat das KDA mithilfe des Dementia Care Mappingsdas Leben in der Oase dokumentiert. Die Ergebnisse zeigen messbareErfolge für das Wohlbefinden: sowohl für die Bewohner, als auch fürihre Angehörigen und die Pflegenden.Gemeinsam mit den KDA-Beraterinnen ließ sich EinrichtungsleiterMatthias Sachse bei der Planung auch vom künstlerischen Werk JosephBeuys' beeinflussen. Angeregt durch den erweiterten Kunstbegriff vonJoseph Beuys, der Sozialen Plastik, und dem Zwickauer Erfolgsmodellhat sich auch in Nordrhein-Westfalen ein Wohnmodell für Menschen mitDemenz am Lebensende entwickelt. Im rheinisch-bergischen Overathplant die gemeinnützige Vivat GmbH, zusätzlich zu ihren achtstationären Hausgemeinschaften, vier weitere Wohngruppen. Bei diesenWohngruppen handelt es sich um sogenannte Hausgemeinschaften plus fürMenschen mit schwerer Demenz am Lebensende, die auch Zielgruppe derKDA-Pflegeoase sind.Bei Pflegeoasen gelte es, "aus der Praxis für diePraxis zu lernen", betont Hermann Brandenburg, Dekan derPflegewissenschaftlichen Fakultät an der Philosophisch-TheologischenHochschule Vallendar, im Interview mit ProAlter. Doch die Idee, dassdie Pflegeoasen in einen strukturierten Austausch- und Lernprozesseintreten, bleibe immer noch eine "Hoffnung für die Zukunft",kritisiert Brandenburg. Es fehle ein "bundesweites Netzwerk".Weitere Informationen zu Themen und Texten unterwww.kda.de/proalter.htmlKuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)Das KDA entwickelt seit mehr als 50 Jahren im Dialog mit seinenPartnern Lösungskonzepte und Modelle für die Arbeit mit älterenMenschen und hilft, diese in der Praxis umzusetzen. Es trägt durchseine Projekte, Beratung, Fortbildungen, Tagungen undVeröffentlichungen wesentlich dazu bei, die Lebensqualität ältererMenschen zu verbessern. ProAlter, das unabhängige Fachmagazin desKDA, bietet allen, die sich beruflich, ehrenamtlich oder privat mitFragen des Älterwerdens beschäftigen, wertvolle Anregungen undImpulse für ihre Arbeit. Ein Abonnement kostet 30,90 Euro, einEinzelheft 6,90 Euro.Pressekontakt:AnsprechpartnerinDagmar Paffenholz / Telefon +49 221 931847 23presse@kda.deOriginal-Content von: Kuratorium Deutsche Altershilfe, übermittelt durch news aktuell