Sehbehinderung ist nicht gleich Sehbehinderung / Neuer Film der Woche des Sehens möchte Missverständnisse ausräumen (VIDEO)

Berlin (ots) -Sehbehinderungen können sich sehr verschieden auswirken. Diesführt im Alltag häufig zu Problemen und Missverständnissen. Um diesezu verhindern und um deutlich zu machen, dass Sehbehinderung nichtgleich Sehbehinderung ist, produzierte die Woche des Sehens in diesemJahr einen neuen Informationsfilm, der unterwww.woche-des-sehens.de/filme zu sehen ist. Die gezeigten Szenensollen mit Vorurteilen aufräumen und für die unterschiedlichausgeprägten Bedürfnisse sehbehinderter Menschen sensibilisieren.Vier Menschen im Alltag begleitetDer Film zeigt anhand eindringlicher Beispiele aus dem Alltag vonvier Menschen mit verschiedenen Sehbehinderungen, welchunterschiedliche Herausforderungen sich ergeben, wie schnell sehendeMenschen falsche Schlüsse ziehen und wie die Betroffenen selbst damitumgehen und Lösungsansätze finden. Dabei wird deutlich, wieindividuell Sehbehinderungen sind. Menschen mit einerSeheinschränkung am Rand des Gesichtsfelds, einem sogenanntenTunnelblick, orientieren sich beispielsweise anders als Menschen miteinem zentralen Gesichtsfeldausfall und haben entsprechend auchandere Bedürfnisse. Da steigt jemand, der am weißen Stock alssehbehindert erkennbar ist, in die Straßenbahn ein, sucht sichunsicher einen Sitzplatz - und schlägt dann ein Buch auf, um darin zulesen! Dieser Mensch ist kein Simulant, er kann jedoch manches nochsehen, anderes nicht. Ähnlich ist es beim verminderten Kontrastsehen.Dies führt zu anderen Problemen und bedarf speziell angepassterLösungen und Hilfsmittel. Am Ende des Films wird klar, dass es vieleFormen von Sehbehinderung gibt und dass jede ihre unterschiedlichausgeprägten Bedürfnisse mit sich bringt. Die Zuschauer dafür zusensibilisieren und ein vorurteilfreies, rücksichtsvolleresZusammenleben von sehenden und sehbehinderten Menschen zuunterstützen, sind die Ziele des neuen Films.Die Woche des SehensDie "Woche des Sehens" ist eine Aufklärungskampagne, diebundesweit vom 8. bis 15. Oktober stattfindet. In diesem Jahr lautetihr Motto "Mit anderen Augen". Unter der Schirmherrschaft derbekannten Fernsehjournalistin Gundula Gause machen Initiatoren undUnterstützer der Aktionswoche auf die Bedeutung guten Sehvermögens,die Ursachen vermeidbarer Blindheit sowie die Lage von blinden undsehbehinderten Menschen in Deutschland und den Entwicklungsländernaufmerksam. Getragen wird die Kampagne von derChristoffel-Blindenmission, dem Deutschen Blinden- undSehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte Deutschlands,dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der DeutschenOphthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden undSehbehinderten in Studium und Beruf sowie der PRO RETINA Deutschland.Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch, ZEISS und der VANDAPharmaceuticals Germany GmbH. www.woche-des-sehens.de