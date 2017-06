Sehbehindertentag 2017: Wenn der Fernsehapparat den Hörfilm nicht rausrückt

Berlin (ots) - Anlässlich des Sehbehindertentages am 6. Juni 2017wendet sich der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) ineiner bundesweiten Aktion an den Fernsehfachhandel und ruft zu einerService-Offensive auf.Auch sehbehinderte Menschen schauen Fernsehen - und sie möchtenweiter Fernsehen schauen, wenn die Augen schwächer werden. In allerRegel bleibt der Fernseher ihr primäres Informationsmedium.Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender haben inzwischen einumfassendes Angebot an Programmen mit Audiodeskription. So nennt manBildbeschreibungen, die in den Dialogpausen eines Filmeseingesprochen werden und in knappen Worten zentrale Elemente derHandlung sowie Gestik, Mimik und Dekor beschreiben. Audiodeskription(AD) macht einen Film zum Hörfilm - perfekt zugänglich fürsehbehinderte und blinde Menschen.Das Problem: Leider werden sehbehinderte Menschen bei derEntwicklung von Haushalts- und Unterhaltungselektronik, insbesondereim Hinblick auf die Bedienbarkeit, immer wieder übersehen. VieleFernseher sind deshalb nicht barrierefrei bedienbar. Diesehbehinderten Nutzer benötigen Unterstützung bei der Einstellung derGeräte und eine kompetente Beratung beim Kauf eines neuen Geräts. DieErfahrung des DBSV hat gezeigt, dass es bei den Verkaufsberatern indieser Hinsicht hapert.Der DBSV hat sich deshalb in einer bundesweiten Aktion anFernsehfachhändler gewandt und sie dazu aufgefordert, sich mit dieserbesonderen Thematik vertraut zu machen. Die Resonanz war groß - heutehat der Verband unter www.sehbehindertentag.de eine Liste der ersten50 "Fernsehfachhändler für sehbehinderte und blinde Menschen"veröffentlicht.Partner der Aktionen zum Sehbehindertentag 2017 ist"hörfilm.info". Die Internetplattform ist eine online-Fernsehzeitungfür sehbehinderte Menschen - sie bietet das umfangreiche aktuelleHörfilmprogramm in barrierefrei zugänglicher Form. Für die Aktion zumSehbehindertentag stellt hörfilm.info detaillierte Informationen zumEmpfang von Audiodeskription zur Verfügung, darunter das Faltblatt"Audiodeskription - ganz einfach" und den gleichnamigen Erklärfilm.Außerdem hat hörfilm.info ein Mailing an 4.000 Fernsehfachhändler inganz Deutschland gesendet. hörfilm.info ist ein Projekt des DBSV inZusammenarbeit mit dem Allgemeinen Blinden- und SehbehindertenvereinBerlin (ABSV) und der Deutschen Hörfilm gGmbH (DHG). Es wirdgefördert von der Aktion Mensch.Hintergrund: SehbehindertentagLaut Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es mehr alseine Million sehbehinderte Menschen in Deutschland. Um auf dieBedürfnisse dieser Menschen aufmerksam zu machen, hat der DBSV imJahr 1998 einen eigenen Aktionstag eingeführt: den Sehbehindertentag.Er findet jährlich am 6. Juni zu einem bestimmten Thema statt.Presse-ServicePressebilder, das Faltblatt "Audiodeskription - ganz einfach", dergleichnamige Erklärfilm und eine Liste der kooperierendenFernsehfachhändler unter: www.sehbehindertentag.dePressekontakt:Volker LenkDBSV-PressesprecherTelefon: 030 / 28 53 87-140E-Mail: v.lenk@dbsv.orgOriginal-Content von: Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV, übermittelt durch news aktuell