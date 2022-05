Segway-Ninebot teilt sichere Reisetipps für Kurzstreckenfahrten in der Stadt als Teil der Feierlichkeiten zum Internationalen Tag der Familie

Amsterdam, (ots/PRNewswire) -Das international renommierte Unternehmen für intelligente Transportlösungen, Segway-Ninebot, hat eine Sammlung nützlicher Tipps veröffentlicht, wie man bei kurzen Strecken in Städten sicher unterwegs ist. Die faltbaren elektrischen KickScooter von Segway-Ninebot sind eine wirtschaftliche, sichere und umweltfreundliche Lösung für Familien und Einzelpersonen, die sich in städtischen Gebieten fortbewegen möchten. Diese Tipps stehen im Zusammenhang mit der europäischen Tourismusinitiative „United Cities of Tourism", die im Rahmen einer Wiederbelebung nach der COVID-Initiative den Kurzstreckenverkehr fördert.Die Sicherheitstipps und Vorteile von Segway-Ninebot bei Fahrten in städtischen Gebieten:- Achten Sie auf die Straße und lassen Sie sich nicht durch Telefone oder andere Geräte ablenken;- Tragen Sie beim Fahren eines Elektrorollers, KickScooters, Motorrads oder Fahrrads auch Schutzzubehör wie einen Helm und Ellbogenschützer;- Legen Sie das Mobiltelefon auf den Telefonhalter, um eine freihändige Orientierungshilfe zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden;- Nutzen Sie auch diebstahlsicheres Zubehör für Ihr Hab und Gut, z. B. ein Passwortschloss zur Sicherung der Reiselösungen.„Elektrische KickScooter sind bereits ein äußerst beliebtes Verkehrsmittel in den großen Städten Europas und der Vereinigten Staaten. Das Kerngeschäft von Segway-Ninebot ist seit jeher die Herstellung von selbstbalancierenden elektrischen Personentransportern und elektrischen KickScootern, von denen wir mehr als 10 Millionen Stück produziert haben. Darüber hinaus werden unsere elektrischen KickScooter von Dienstleistern genutzt, die sich auf Segway-Ninebot als Eckpfeiler ihres Geschäfts verlassen", kommentiert Wang Ye, CEO von Segway-Ninebot . „Was die soziale Verantwortung der Unternehmen angeht, so wurde in den letzten Jahren im Nahverkehr der Kraftstoff durch Strom ersetzt. Das Ninebot Internet of Vehicles Data Centre berichtet, dass Segway-Ninebot bis zum 16. Mai 2022 weltweit eine Gesamtfahrleistung von 5.359.063.428 km erreicht hat, wodurch im Vergleich zu Motorradfahrten 258.306.857 kg Kohlenstoffemissionen eingespart wurden, was der Pflanzung von 14.430.551 Bäumen entspricht."Die elektrischen KickScooter der Segway-Ninebot D-Serie und C-Serie - mit verschiedenen Reichweiten, die höchste beim Modell D38E mit bis zu 38 km - sind für Eltern und Kinder gleichermaßen erhältlich. Die drei Modelle D38E, D28E und D18E sind mit einem zuverlässigen Doppelbremssystem, rutschfesten, komfortablen und langlebigen 10-Zoll-Luftreifen ausgestattet und können in jedem Gelände eingesetzt werden. Das leistungsstärkste Modell kann Steigungen von bis zu 20% bewältigen, und alle drei sind mit einem leistungsstarken LED-Scheinwerfer ausgestattet, der bei schlechten Lichtverhältnissen für klare Sicht sorgt. Der neu gestaltete elektrische Kinder-KickScooter C15E verfügt über drei Fahrmodi und Vollgummireifen, die eine bessere Bodenhaftung und Rutschfestigkeit bieten und ein sicheres Fahren ermöglichen. Auch Umgebungslichter wurden eingebaut, um die Stimmung während der Fahrt zu erhellen.Segway-Ninebot bietet auch in diesem Sommer allen Familienreisenden eine Lösung aus einer Hand, um unentdeckte Spaßtouren zu erkunden. Segway-Ninebot plant eine aufregende, begrenzte Sommeraktion für die KickScooter der D-Serie und den C15E. Details zur Aktion finden Sie unter shop.segway.com oder bei Ihrem Händler vor Ort.Über Segway-NinebotSegway-Ninebot ist ein weltweit tätiges Unternehmen in den Bereichen intelligenter Kurzstreckentransport und Serviceroboter. Segway wurde 1999 in Bedford NH, USA, gegründet und ist weltweit führend im Bereich der kommerziellen, elektrischen, selbstbalancierenden Personenbeförderung. Ninebot ist ein Betreiber von intelligenten Kurzstreckentransportmitteln, der Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service vereint und 2012 in Peking gegründet wurde. Als Segway und Ninebot 2015 einen strategischen Zusammenschluss vollzogen, wurde Segway-Ninebot ins Leben gerufen. Derzeit ist das Unternehmen weltweit tätig und hat Niederlassungen in Peking, New York, Seattle, Los Angeles, Dallas, Amsterdam, Krefeld, Seoul, Paris, Barcelona, Schanghai, Changzhou, Shenzhen und Hangzhou und verkauft Produkte in mehr als 225 Ländern und Gebieten. Mit seinem weltbekannten geistigen Eigentum wird Segway-Ninebot weitere Produkte entwickeln, die die Nutzer und die gesamte Branche in die Zukunft führen werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1820582/Deliver_Delight_D38E_D28E_D18E_C15E_Summer_Sale.jpgPressekontakt:Selina Liu,+86-18612709823,chang.liu03@ninebot.comOriginal-Content von: Segway Ninebot, übermittelt durch news aktuell