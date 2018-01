Segway-Ninebot nimmt mit futuristischen Technologieprodukten an CES 2018 teil

Peking (ots/PRNewswire) - Am 9. Januar wird die CES 2018 in LasVegas im US-Bundesstaat Nevada eröffnet. Segway-Ninebot, ein weltweitführendes Unternehmen auf dem Gebiet intelligenterKurzstreckentransport und Servicerobotik, wird dieses Jahr erneut mitmehreren futuristischen Technologieprodukten vertreten sein.Auf der diesjährigen CES wird die Robotikreihe von Segway Loomo,eine Marke von Segway-Ninebot, der Presse und den Besuchernvorgestellt. Segway-Ninebot wird zudem die neuen Verbraucherprodukteder Segway Loomo Robotikreihe herausbringen. Während der Messe wirdSegway Loomo mit ihrer Robotikreihe eine Vorführung bieten und eininteraktives Mensch-Maschine-Experiment mit dem Publikum durchführen.Zeitgleich wird Segway-Ninebot diverse intelligente Reiseproduktepräsentieren, u. a. den Segway i2, Segway x2, Segway miniLITE, SegwayminiPLUS, Ninebot miniPRO, Ninebot One S1, Ninebot One Z, Ninebot E+, Ninebot KickScooter und City Go.Des Weiteren arbeitet die Marke von 90Fun mit Segway zusammen, umden intelligenten Koffer mit Eigenbalance-Fähigkeit auf den Markt zubringen, der erstmals dank der Kerntechnologie von Segway seinemBesitzer folgen kann. Dieser Koffer ist eine perfekte Kombination ausbrillantem Produktdesign und intelligenter technologischerInnovation, die einige Technologien der Zukunft enthält. Mit diesemProdukt wird das Unternehmen den Koffer neu erfinden.Als weltweit größte Fachmesse für Unterhaltungselektronik ist dieCES mittlerweile zu einem Schaufenster für weltweite Unternehmengeworden, um Produkte und Technologien zu präsentieren. DieBlockbuster-Präsentation von Segway-Ninebot wird die außergewöhnlicheStärke der innovativen Technologie Chinas aufzeigen und diechinesische Qualitätsmarke in den Mittelpunkt rücken.Pressekontakt:Olivia Wu+86-186-4853-5535haozheng.wu@ninebot.comOriginal-Content von: Segway & Ninebot, übermittelt durch news aktuell