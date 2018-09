Segro: Was Sie wissen sollten?

An der Börse London notiert die Aktie Segro am 20.09.2018, 07:06 Uhr, mit dem Kurs von 637,13 GBP.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Segro auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Segro. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Segro daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Segro von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Segro erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 6 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Segro-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (633,7 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -0,52 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 637 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Segro erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Segro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 5,42 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +19,38 Prozent im Branchenvergleich für Segro bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,42 Prozent im letzten Jahr. Segro lag 19,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.