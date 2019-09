Seeverkehr: Güterumschlag in deutschen Seehäfen 2018 um 0,7 % gesunken / Mit Seeschiffen transportierte Frachtmenge 58 Mal so groß wie die Luftfrachtmenge

Wiesbaden (ots) - Hinweis: Aufgrund einer Korrektur der Daten fürein Bundesland enthält diese Pressemitteilung gegenüber derPressemitteilung 148 vom 15. April 2019 korrigierte Werte für dasJahr 2018. Detaillierte korrigierte Zahlen finden Sie in derDatenbank GENESIS-Online und in der Fachserie 8, Reihe 5.Der Großteil der weltweiten Warenströme findet auf dem Seewegstatt. Die über die Meere transportierte und in den deutschenSeehäfen verladene Frachtmenge war im Jahr 2018 rund 58 Mal so großwie die Luftfrachtmenge an den Flughäfen. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) anlässlich des Weltschifffahrtstags am 26.September 2019 weiter mitteilt, wurden im Jahr 2018 in den Seehäfeninsgesamt 296,5 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Das waren 0,7 %weniger als 2017. Damit blieb der Güterumschlag weiter unterhalb desNiveaus aus der Zeit vor der globalen Finanzkrise: 2008 waren in dendeutschen Seehäfen noch gut 318 Millionen Tonnen Güter verladenworden.Güterumschlag mit dem Vereinigten Königreich um 3,9 %zurückgegangenGut 118 Millionen Tonnen und damit knapp 40 % des Güterumschlagsdeutscher Seehäfen wurde 2018 mit Staaten der Europäischen Union (EU)abgewickelt. Der Umschlag mit EU-Staaten stieg damit um 1,0 %gegenüber 2017. Rückläufig entwickelte sich allerdings der Umschlagmit dem Vereinigten Königreich: Er ging um 3,9 % auf 16,6 MillionenTonnen zurück. Auch der Güterumschlag mit europäischen Staatenaußerhalb der EU verringerte sich um 1,3 % auf 52,6 Millionen Tonnen.Der Güterumschlag mit Asien sank 2018 gegenüber 2017 um 2,0 % auf55,1 Millionen Tonnen, ebenso der Umschlag mit Nord-, Mittel- undSüdamerika (-2,0 % auf 43,4 Millionen Tonnen). Dagegen stieg derGütertransport aus und nach Afrika um 2,3 % auf 14,7 MillionenTonnen. Nach Ländern und Ländergruppen betrachtet ergibt sich eindifferenzierteres Bild: Während beispielsweise der Güterumschlag mitden Vereinigten Staaten (+5,5 %), Singapur (+4,4 %) und Südkorea(+2,8 %) gewachsen ist, war der Umschlag mit den Ländern des Nahenund Mittleren Ostens (-9,4 %) rückläufig, so etwa mit den VereinigtenArabischen Emiraten (-3,7 %). Unter allen Ländern weltweit amhäufigsten waren in den deutschen Seehäfen verladene Güter fürRussland bestimmt oder kamen von dort (26,4 Millionen Tonnen). Indieser Rangliste folgen Schweden (25,3 Millionen Tonnen), China (22,0Millionen Tonnen), die USA (17,4 Millionen Tonnen) und das VereinigteKönigreich (16,6 Millionen Tonnen).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Güterverkehr,Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 52www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell