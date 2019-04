Seeverkehr: Güterumschlag 2018 um 1,7 % gestiegen

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 nahm der Güterumschlag derSeeschifffahrt um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr zu. Nach Angaben desStatistischen Bundesamtes (Destatis) wurden insgesamt 304,7 MillionenTonnen Güter in deutschen Seehäfen verladen. 2017 waren es 299,5Millionen Tonnen.Die empfangene Gütermenge von ausländischen Häfen stieg um 2,0 %,der Versand in das Ausland um 1,8 %. Der Seeverkehr innerhalbDeutschlands - mit 8,2 Millionen Tonnen mengenmäßig die kleinsteVerkehrsrelation - ging um 4,7 % zurück.Der Containerumschlag 2018 lag wie im Vorjahr bei 15,1 MillionenTEU (Twenty-foot-Equivalent-Unit). An der Spitze der Partnerländer imContainerverkehr mit deutschen Seehäfen liegt weiterhin mitdeutlichem Abstand China (3,0 Millionen TEU) vor den USA (1,4Millionen TEU) und Russland (0,7 Millionen TEU).Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Güterverkehr, Luftverkehr,Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 52www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell