Mainz (ots) -Sie retten Menschen - und ernten dafür Hass. Junge Menschenengagieren sich ehrenamtlich im Verein "Jugend Rettet", derFlüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot retten will, und sehen sichdafür im Netz einem Shitstorm ausgesetzt. Am Donnerstag, 9. März2017, 12.30 Uhr, berichtet die ZDFinfo-Dokumentation "Seenotretter imShitstorm - Wenn Hilfe Hass erzeugt" über deutscheGroßstadt-Jugendliche, die vor der libyschen Küste schiffbrüchigeFlüchtlinge retten wollen.Der Berliner Verein hat mit Spendengeldern einen ehemaligenFischkutter gekauft und zum Rettungsschiff umgebaut. Das Ziel: dieGewässer vor Libyens Küste. Die Engagierten opfern ihren Urlaub, ihreSemesterferien. Und sie bekommen für ihren Einsatz viel Ablehnung, daer sich gegen die Abschottungspolitik der Europäischen Union richtet."Jugend Rettet" organisiert die Hilfsfahrten von Berlin aus, dasSchiff "Iuventa" wird in Venedig seetauglich gemacht, alle weiterenVorbereitungen laufen auf Malta. Mittlerweile sind für den Vereinnach eigenen Angaben in 53 europäischen Städten "Botschafter" derHilfsaktionen unterwegs.ZDF-Autor Carsten Behrendt beleuchtet das Engagement von "JugendRettet" und geht der Frage nach, warum ihnen für ihren Einsatz zurRettung von Schiffbrüchigen aus Seenot so viel Hass in den sozialenNetzwerken entgegenschlägt.