"Seen im Südwesten - Wir und das Wasser"

Baden-Baden (ots) -90-minütige Doku am Sonntag, 30. Dezember 2018 um 20:15 Uhr im SWRFernsehenDer Rekordsommer 2018 hat gezeigt, dass Gewässer verletzlicheÖkosysteme sind. Die langanhaltende Dürre hatte für viele Seen, ihreBewohner und Anwohner Konsequenzen. Die Dokumentation von Katja Debusund Jürgen Vogt erzählt davon, aber auch Geschichten von Ruderern undSeglern, Anglern und Fischzüchtern, Tauchern und Rettungsschwimmern.Und davon, wie die Seen entstanden sind, wie sie heute erlebt undgenutzt werden - und welche Tiere in ihnen leben. Zu sehen am 30.Dezember 2018 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Seenland SüdwestenMehr als 5.000 Seen versorgen die Menschen im Südwesten mitTrinkwasser und Energie - und bieten fast grenzenloseFreizeitmöglichkeiten. Doch der Rekordsommer 2018 hat dieempfindlichen Ökosysteme nachhaltig beeinflusst. Hohe Temperaturenund ausbleibender Regen haben vielerorts ein verstärktesAlgenwachstum ausgelöst - Seen drohten "umzukippen". Einige derAuswirkungen untersucht die wissenschaftliche Tauchgruppe derUniversität Stuttgart, die in den Baggerseen am Rhein taucht. Derniedrige Wasserstand des Stroms hat auch die umliegenden Seen inMitleidenschaft gezogen. Andere Seen, die ausschließlich vonRegenwasser gespeist werden, reagieren schneller auf Trockenheit -wie der Probstsee in Stuttgart. Er wird vom Regenwasser derumliegenden Dächer mit Wasser versorgt. Bleibt der Regen aus,bekommen die Fische nicht genügend Sauerstoff.Naturparadiese und EnergiequellenDie höchstgelegenen Seen im Südwesten liegen im Schwarzwald.Feldsee, Huzenbacher See und Wildsee sind die Heimat seltener Tier-und Pflanzenarten, die von Naturschützern erforscht werden. An vielendieser Seen hat der Mensch gearbeitet. Sie wurden aufgestaut, um Holzfür die Flößerei talabwärts zu transportieren. Oder um Energie zuerzeugen - wie am Schluchsee, wo seit 1928 die Turbinen laufen. Schonim Mittelalter wurde das Wasser der Flüsse aufgestaut, um Mahl- undHammerwerke zu betreiben. Oder um Fische zu züchten, wie an denHammerschmiedeseen auf der Schwäbischen Alb. Die wurden schon 1024urkundlich erwähnt - und dienen heute immer noch demselben Zweck wievor fast 1.000 Jahren. Auf anderen Seen wird gesegelt, gesurft,gerudert oder geschwommen. Dazu gehört auch der Mechtersheimer See,an dem Rettungsschwimmer und Taucher dafür sorgen, dass niemandertrinkt.Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen"Die Reihe "Geschichte und Entdeckungen" bietet dem Publikum amSonntagabend um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen aufwändig produzierteDokus zu unterschiedlichsten Wissensgebieten aus dem deutschenSüdwesten. Darunter Alltags-, Technik- oder Kulturgeschichte, aberauch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise, Tiere und Natur.SendungDie 90-minütige Doku "Seen im Südwesten - Wir und das Wasser" "wird am 30. Dezember 2018 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/seen-im-suedwesten-2018Fotos über www.ARD-foto.de. Akkreditierte Journalisten können denFilm anschauen auf www.presseportal.swr.de.Pressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell