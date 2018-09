Seeing Machines bringt Guardian Backup-driver Monitoring System für autonome Forschungsfahrzeuge auf den Markt

Canberra, Australien (ots/PRNewswire) - Seeing Machines Limited(AIM: SEE) ("Seeing Machines" oder das "Unternehmen") ist einfortschrittliches Unternehmen, das Technologien im BereichComputervision mit KI-basierten Fahrassistenzsystemen zurVerbesserung der Transportsicherheit herstellt. Aufgrund der hohenNachfrage durch den zunehmenden Einsatz von halbautonomen undautonomen Forschungsfahrzeugen hat das Unternehmen ein nachrüstbaresFahrerüberwachungssystem für autonome Fahrzeuge auf den Marktgebracht.Das Guardian Backup-driver Monitoring System (Guardian BdMS) istso ausgelegt, dass der Backup-Fahrer in einem selbstfahrendenForschungsfahrzeug das Fahren wachsam und aufmerksam beobachtet undjederzeit bei Bedarf eingreifen kann.Seeing Machines hat mit einem seiner Kunden eine Vereinbarungunterschrieben und führt mit weiteren Unternehmen in der vorderstenFront bei der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen bereitsfortgeschrittene Gespräche.Mehr und mehr Technologieunternehmen, Autohersteller undFlottenbetreiber entwickeln derzeit halbautonome und autonomeForschungsflotten. Automatisierte Fahrzeuge auf öffentlichen Straßenzu testen, ist für eine effektive Forschung und Entwicklungunabdingbar. Allerdings bergen derartige Testfahrten auch eindeutigRisiken für die Öffentlichkeit. In den meisten Fällen sitzen in derTestphase Backup-Fahrer im Fahrzeug, um jederzeit den sicherenBetrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten.Die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde hat 2017empfohlen, dass beim Testen von autonomen und halbautonomenFahrzeugen Fahrerüberwachungssysteme eingesetzt werden sollten, umdie Sicherheit zu erhöhen und Unfälle aufgrund von Müdigkeit,nachlassender Aufmerksamkeit und Ablenkung des Backup-Fahrers zuminimieren.Das Guardian BdMS nutzt die Fahrerüberwachungstechnologie FOVIOvon Seeing Machines als komfortables Nachrüstsystem fürTestfahrzeugflotten mit der Norm des Verbandes derAutomobilingenieure Stufe 3 ("ohne Beobachtung des Verkehrs") bisStufe 5 ("ohne Fahrer").Die primäre Funktion des kamerabasierten Guardian BdMS-Systems istdie Beobachtung von Gesicht und Augen des Backup-Fahrers beiTestfahrten von automatisierten und halbautomatisierten Fahrzeugen,Protokollierung von Informationen zum Fahrerstatus (z. B. On-Road-oder Off-Road-Aufmerksamkeit) sowie Erkennung von Ablenkungzunehmendem Grads (z. B. unzureichende Aufmerksamkeit des Fahrers aufdie Verkehrsverhältnisse).Nick DiFiore, leitender Vizepräsident und Geschäftsführer für denAutomobilbereich bei Seeing Machines, sagte:"Automatisiertes Fahren wird das Autofahren einfacher, bequemerund letztendlich sicherer machen. Das Fahren einem Computeranzuvertrauen wird Realität werden, aber der Weg dorthin wirdschrittweise, komplex und möglicherweise gefährlich sein.Automatisierte Fahrzeuge müssen unter realen Bedingungen sicher undzuverlässig fahren."Mit unserer mehr als achtjährigen Erfahrung beiSicherheitslösungen zur Fahrerüberwachung für Nutzfahrzeug- undIndustrieflotten sowie bei PKW-Anwendungen haben wir ein Produktentwickelt, das auf die speziellen Anforderungen von automatisiertenFahrten für Eigentümer und Betreiber von Forschungsflottenausgerichtet ist. Ziel dabei sind Praxistests auf der Straße sowiedie Gewährleistung einer sicheren Innovation der automatisiertenFahrtechnologie."Umfassende Produktinformationen finden Sie hier (https://www.seeingmachines.com/wp-content/uploads/2018/08/SeeingMachines-Guardian-Backup-Driver-Monitoring.pdf).HINTERGRUNDSeeing Machines (LSE: SEE) ist ein globales Unternehmen mitGeschäftssitz in Australien und ein führender Anbieter vonTechnologien im Bereich Computervision, die es Maschinen ermöglichen,Menschen zu sehen, zu verstehen und zu unterstützen. DieVision-Plattform für maschinelles Lernen des Unternehmens liefertmithilfe von KI-Analysen (künstliche Intelligenz) von Köpfen,Gesichtern und Augen Echtzeitdaten über den Fahrer. Mit diesenErkenntnissen können Fahrerüberwachungssysteme, sogenannte DriverMonitoring Systems (DMS), die die Aufmerksamkeit vonFahrern/Bedienern überwachen, Müdigkeit und Ablenkung von Fahrern invielen Transportsektoren erkennen.Seeing Machines entwickelt DMS für die Automobil-,Handelsflotten-, Luftfahrt-, Schienen- und Off-Road-Märkte. DasUnternehmen hat Niederlassungen in Australien, den USA, Europa undAsien und bietet Multi-Plattform-Lösungen, angefangen beiintegrierter Software über Prozessoren bis hin zuAftermarket-Systemen und Servicelösungen für branchenführendeUnternehmen in den jeweiligen Vertikalen.DMS wird heutzutage, vor allem durch die Entwicklung vonhalbautonomen und selbstfahrenden Autos, als wesentlicheSicherheitstechnologie für die Automobilindustrie angesehen. 