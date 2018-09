Seehofers Wohngipfel: Klimaschützer und Lösungsanbieter außen vor

Berlin (ots) - Verbände DUH, DENEFF, BuVEG, BWP und VfWkritisieren Bundesregierung für klimapolitischen Stillstand imGebäudesektor - Energieeffizienz als Sündenbock fürKostensteigerungen beim Bau - Effizienzbranche und Umweltverbändenicht zum Wohngipfel eingeladenImmer wieder muss das Thema Energieeffizienz beim Bauen und Wohnenals Sündenbock für steigende Mieten und Baupreise herhalten. Beimgeplanten Gebäudeenergiegesetz drohen die energetischen Anforderungenfür den Neubau ausgehöhlt zu werden, da sie das Bauen angeblichverteuern - dabei haben sie an den Kosten neuer Gebäude einen immergeringeren Anteil und senken die Wohnkosten, insbesondere im Spiegelwieder steigender Heizölpreise. Trotz europäischer undinternationaler Verpflichtungen Deutschlands für den Klimaschutzheißt es auch im aktuellen Kabinettsentwurf für dieMietrechtsnovelle, dass eine geringere energetische Sanierungsquoteim Namen der Sozialverträglichkeit "hinzunehmen" sei. Ein Ausgleichzwischen den Regierungszielen Klima- und Mieterschutz wird nichteinmal erwogen.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die DeutscheUnternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF), der Bundesverbandenergieeffiziente Gebäudehülle (BuVEG), der Bundesverband Wärmepumpe(BWP) und der Verband für Wärmelieferung (VfW) kritisieren, dass dieBundesregierung die Energiewende und Klimaschutzziele imGebäudesektor vernachlässigt. Klimaschutz und bezahlbares Bauen undWohnen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. DieBundesregierung muss mit den an Lösungen interessierten Akteurensinnvolle Maßnahmen für mehr Klima- und Mieterschutz diskutieren.Doch Umweltverbände und Energieeffizienzanbieter wurden zur Teilnahmeam Bündnis für Bezahlbares Wohnen und auch zum kommendenWohnungsgipfel nicht eingeladen. Eine ausgewogene Diskussion, wie einklimaneutraler Gebäudebestand zu sozialverträglichen Bedingungen zuerreichen ist, kann so nicht zielführend diskutiert werden.DUH, DENEFF, BuVEG, BWP und VfW stellen im Vorfeld desWohngipfels, zu dem sie nicht geladen sind, gemeinsam ihre Expertisefür die Energiewende im Gebäudebereich vor. Sowohl im Neubau als auchim Bestand müssen die Rahmenbedingungen für Energieeffizienz undErneuerbare Energien noch weiter verbessert werden, um Klimaschutzund Sozialverträglichkeit voranzubringen.Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen und bitten umRückmeldung per E-Mail an presse@duh.de.Datum:Freitag, 21. September 2018, 9.30 UhrOrt:Steigenberger Hotel, Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin,"Salon II" (1.Etage)Teilnehmende:- Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin DUH- Christian Noll, Geschäftsführender Vorstand DENEFF- Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer BuVEG- Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer BWP- Tobias Dworschak, Geschäftsführer VfWPressekontakt:Ann-Kathrin Marggraf, Pressesprecherin DUH, 030-2400867-20,presse@duh.de, www.duh.deChristian Noll, geschäftsführender Vorstand DENEFF, 030-364097-01,christian.noll@deneff.org, www.deneff.orgIsabella Pfaff, Pressesprecherin BuVEG, 030-21 96 05-21,presse@buveg.de, www.buveg.deKatja Weinhold, Pressesprecherin BWP, 030-208 799-716,weinhold@waermepumpe.de, https://www.waermepumpe.de/Tobias Dworschak, Geschäftsführer VfW, 0511-36590-0,tobias.dworschak@vfw.de, www.vfw.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell