Seehofer will Parteivorsitz abgeben, aber Innenminister bleiben (FOTO)

Hamburg (ots) -Horst Seehofer will in den nächsten Tagen sein Amt alsCSU-Parteichef zur Verfügung stellen. Dies bestätigten mehrereunabhängige Vertraute aus Seehofers Umfeld übereinstimmend derWochenzeitung DIE ZEIT. Nach diesen Informationen plant Seehoferallerdings, nach seinem Abschied vom Parteivorsitz, weiterhin alsBundesinnenminister zu amtieren.Merkels Ankündigung, nicht mehr als Parteivorsitzende der CDU zukandidieren, habe Seehofers Entscheidung wesentlich beeinflusst,heißt es weiter. "Horst ist seitdem einfach wahnsinnig erleichtert,dass er nicht auch auf Merkels Männerfriedhof gelandet ist", sagt einVertrauter Seehofers der ZEIT.Seit Monaten hatte es aus der CSU immer wieder Forderungen nacheinem Rücktritt Seehofers als Parteichef gegeben. Wer in diesem Amtauf ihn folgen würde, ist bislang noch unklar. MinisterpräsidentMarkus Söder und der Europapolitiker Manfred Weber gelten bislang alsdie aussichtsreichsten Kandidaten.Pressekontakt:Den kompletten ZEIT-Text dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell