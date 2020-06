zu Seehofer und die TAZ-Reporterin:

Stuttgart (ots) - Alle Achtung vor dem Umgang von Innenminister Horst Seehofer mit einem Schmäh-Text der Zeitung "taz", der Polizeibeamte mit Müll gleichsetzt! Da hat es einer nicht beim Sonntagsreden-Bekenntnis zu den Beamtinnen und Beamten belassen, sondern gegen die Autorin schweres Geschütz aufgefahren - am Ende aber nicht mit der falschen Munition gefeuert. Das war in der Sache geboten, politisch klug. Wie borniert die "Müll"-Begriffswahl ist, erfasst am besten, wer gedanklich an den Kern der Daseinsberechtigung einer dem Rechtsstaat verpflichteten Polizei geht: Sie schützt Sicherheit, Recht und Freiheit gerade derjenigen, die nicht reich, stark oder bewaffnet genug sind, das im Zweifelsfall selber zu tun.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4634825OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell