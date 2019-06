Weitere Suchergebnisse zu "Future":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) findet die "Fridays for Future"-Demonstrationen, bei denen junge Menschen für mehr Klimaschutz protestieren, gut. "Jede Generation hat ihre eigenen Vorstellungen. `Fridays for Future` halte ich für eine sehr gute Entwicklung", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Es sei doch toll, wenn junge Menschen für ihre Überzeugungen kämpften.

"Die Kritik daran habe ich nie verstanden", so Seehofer weiter. Unter dem Motto "Fridays for Future" gehen seit einigen Monaten Schüler freitags während der Unterrichtszeit auf die Straßen und protestieren für mehr Klimaschutz.

