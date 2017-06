Berlin (ots) -Bilder von der Kanzlerin und ihrem Widersacher Horst Seehofer, voneinem Fisch und eine Reportage über Drohnen-Fans - das waren nachMeinung einer u.a. mit den Fotochefs von "Süddeutscher Zeitung","Welt" und "Focus" prominent besetzten Jury nur einige der bestenBilder der Deutschen Presse-Agentur im Jahr 2016. Gekürt wurden dieSieger in sechs Kategorien am Mittwochabend in Berlin. "Jedeseinzelne dieser hier ausgezeichneten Bilder zeigt die Stärke unseresBildfunks. Wir haben hervorragende Fotografen und sie liefern jedenTag Aufnahmen ab, die unseren Kunden die Welt nahebringen",unterstrich dpa-Chefredakteur Sven Gösmann in seiner Laudatio auf diePreisträger.In der Kategorie Politik gewann ein Foto von Kay Nietfeld, auf demsich Horst Seehofer scheinbar tief vor Angela Merkel verneigt. Dochdas Bild zeigt tatsächlich den bayerischen Ministerpräsidenten, wieer sich setzt. Die Jury belohnte das Foto "für seine eindrücklicheStimmung, die die Spannung zwischen den beiden Politikern so deutlichmacht".In der "Wirtschaft" wurde ein Bild geehrt, das die Misere derMilchbauern darstellt. Eine einzelne Kuh steht noch vorn im Stall,kurz bevor er abgerissen wird. Das Foto von Jens Büttner aus Schwerinwurde wegen seiner "tiefen Symbolik und reichen Ästhetik"ausgezeichnet.Ein Seitfallzieher des Fußballers Max Besuschkow, umringt voneinem halben Dutzend italienischer Spieler, ist auf dem Sieger in derKategorie Sport zu sehen. Marijan Murat fing das Bild ein, das fürdie Jury "so perfekt ist, dass es kaum wie ein unbearbeitetes Fotoaussieht, eher wie der Screenshot aus einem Videospiel".Ein nackter Po, um den herum sich Putzfrauen zu schaffen machen,steht im Mittelpunkt des Bildes von Rolf Vennenbernd, der bei "Kultur& Entertainment" gewann. Die Aufnahme entstand bei einerKunstausstellung in Düsseldorf. Der Jury gefiel "der humorvolleAnsatz des Bildes, unter dem der journalistische Blick desBildreporters aber nicht leidet".Britta Pedersen gewann bei "Feature & Vermischtes" mit dem Fotoeines Fischers, der mit einem Karpfen ringt und dem gewaltigen Tiersogar seinen Finger in den Schlund steckt, um ihn nicht entkommen zulassen. Für die Jury "ein besonderes Bild, das den Kampf sehrlebendig darstellt".Die Gewinnerbilder in der Kategorie "Serien & Reportagen" sindDrohnenfotos, allerdings hat Gregor Fischer seine Bilder nicht miteiner Drohne aufgenommen, er selbst hat die Fluggeräte und ihre Fansfotografiert. Die Bilder entstanden bei einer Meisterschaft derDrohnenpiloten in Berlin und zeigen "eine eigene Welt vonbegeisterten Menschen und ihren Fans".dpa-Fotochef Peer Grimm gratulierte den Siegern und nannte dieBilder "immer wieder faszinierend": "Ich habe sie mir nochmal undnochmal angeschaut, auch die anderen eingereichten Aufnahmen, und siealle sind auf ihre Art Meisterwerke. Herausragende Agenturfotos, diedie Wirklichkeit gezeichnet hat, und die von unseren Fotografen imrichtigen Moment eingefangen wurden."Der Wettbewerb wurde in Zusammenarbeit mit dem PR-Dienstleisternews aktuell umgesetzt. Die Siegerbilder wurden nicht von dpa,sondern einer unabhängigen Jury ausgewählt. Sie bestand aus JörgBuschmann ("Süddeutsche Zeitung"), Michael Dilger ("Die Welt"),Thorsten Fleischhauer ("Focus"), Petra Göllnitz ("Stern"), GeorgHardenberg ("Super-Illu"), Claudia Jeczawitz ("Der Spiegel"),Ferdinand Ostrop (AP Deutschland und news-aktuell-Chefin EdithStier-Thompson. Es war die 16. Ehrung der dpa-Bilder des Jahres,allerdings die erste in Berlin. Bisher fand die Preisverleihung inHamburg statt.Im dpa-Bildfunk laufen täglich mehr als 1200 aktuelle Bilder ausdem In- und Ausland. Zusätzlich werden jährlich mehr als 200.000Fotos für die Bilddatenbank bearbeitet. Der Produktionsservice studio stellt wirkungsvolleInhalte her und macht Unternehmensstories erlebbar. news aktuell istseit 1989 am Markt und beschäftigt rund 120 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sindBerlin, Frankfurt, München und Düsseldorf. www.newsaktuell.deMehr über dpa unter www.dpa.comDie Sieger in allen Kategorien:Politik1. Platz: Kay NietfeldDer nur scheinbare Kotau - Bayerns Ministerpräsident Horst Seehoferim Januar bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Büro in Berlin.2. Platz: Jan WoitasDer Diplomat - Der damalige Bundesaußenminister Frank-WalterSteinmeier im Juli nach seiner Rückkehr aus dem Kaukasus auf demFlughafen Tegel in Berlin.3. Platz: Stefan SauerDas Zwinkern - Bundeskanzlerin Angela Merkel zwinkert im August imFährhafen Sassnitz-Mukran (Mecklenburg-Vorpommern) jemandem zu.Wirtschaft1. Platz: Jens BüttnerDie Letzte - Eine Milchkuh steht im Oktober bei Schwerin in einemStall, der wegen Unrentabilität abgerissen werden soll.2. Platz: Thomas FreyDer hungrige Shopper - Yu Tao Chou, Generalbevollmächtigter derShanghai Yiqian Trading Company, geht im Juni am gerade gekauftenFlughafen in Hahn (Rheinland-Pfalz) einkaufen.3. Platz: Kay NietfeldDie andere Realität - Gäste um Facebook-Chef Mark Zuckerberg (Mitteunten) tragen im Februar bei Axel SpringerGear-virtual-reality-Brillen.Sport1. Platz: Marijan MuratWie aus dem Videogame - Max Besuschkowschießt, umringt von italienischen Spielern, mit einem Seitfallzieherein Tor bei der Junioren-Europameisterschaft im Juli.2. Platz: Bernd ThissenStartschuss - Der amerikanische Schwimmer Michael Phelps startet beiden olympischen Spielen in Rio im August über 100 MeterSchmetterling.3. Platz: Jan WoitasVerloren - Nach einer Rallye-Panne an ihrem Lada Niva stehen Jens undAnnett Guder im Oktober im Tagebau Profen in Sachsen-Anhalt.Kultur & Entertainment1. Platz: Rolf VennenberndDie Ausstellung - Reinigungskräfte putzen im Juni in Düsseldorf eineAusstellung, zu dem auch das Werk "Text Butt" (2015) des in New Yorklebenden Schweizer Künstlers Olaf Breuning gehört.2. Platz: Hendrik SchmidtTrauer um einen großen Mann - Tomoko Sakurai-Masur, Witwe desDirigenten Kurt Masur, begleitet im Januar die Asche ihres Mannes ausder Thomaskirche in Leipzig.3. Platz: Boris RoesslerFünf Köpfe - Georg Baselitz, Künstler von internationalem Ruf, stehtim Juni im Frankfurter Städel neben seinem Bild "Oberon".Feature & Vermischtes1. Platz: Britta PedersenDer Schlund - Freizeitfischer Uwe Lorenz versucht im Oktober imsächsischen Lichtenstein einen Karpfen am Entkommen zu hindern.2. Platz: Nicolas ArmerUnfassbare Trauer - Menschen im bayerischen Oberaurach trauern imJanuar um ein elf Jahre altes Mädchen, das in der Silvesternacht aufeiner Straße durch einen Kopfschuss getötet worden war.3. Platz: Marijan MuratEhrlichkeit - Zwei Punks betteln im Juni in Stuttgart für konkreteProjekte.Serien & Reportagen1. Platz: Gregor FischerSpielzeug? - Drohnenpiloten und ihre Fans bei der 2. DroneMasters imSeptember in Berlin.2. Platz: Marijan MuratVerwüstung - Eine gigantische Schlammlawine hat im Mai das ÖrtchenBraunsbach in Baden-Württemberg zu weiten Teilen verwüstet.3. Platz: Sven HoppeSokrates beim Bund - Wissenschaftler an der Universität derBundeswehr in München analysieren im August den Flug des FalkenSokrates.