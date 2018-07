Seehofer konkretisiert Kompromiss im Asylstreit

WIEN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Horst Seehofer will vorerst nur jene Migranten an der Grenze in andere EU-Staaten zurückweisen, die zuvor dort einen Asylantrag gestellt haben.



"Es geht dabei darum, Flüchtlinge, die bereits in Italien und Griechenland registriert sind und dort bereits einen Asylantrag gestellt haben, aber trotzdem an der deutsch-österreichischen Grenze auftauchen, dass wir die in sogenannte Transitzentren nehmen, und dann wieder zurückführen nach Rom, nach Athen", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag bei einem Besuch in Wien. Das wäre ein wichtiger Beitrag, um die illegale Migration einzudämmen.

Ursprünglich hatte Seehofer eine weiterreichende Regelung angestrebt. Im Entwurf seines "Masterplans Migration" heißt es noch: "Künftig ist auch die Zurückweisung von Schutzsuchenden beabsichtigt, wenn diese in einem anderen EU-Mitgliedsstaat bereits einen Asylantrag gestellt haben oder dort als Asylsuchende registriert sind." Die Neuerung ist Teil der aktuellen Absprachen in der Asylpolitik zwischen Union und SPD.

Diese Gruppe wäre deutlich größer gewesen als die Untergruppe der Schutzsuchenden, die schon woanders Asyl beantragt haben - und nicht nur dort registriert worden sind. Nach Angaben aus Koalitionskreisen werden pro Monat etwa 150 Personen aktenkundig, die über die deutsch-österreichische Grenze gekommen sind und bereits woanders einen Asylantrag gestellt haben./hrz/ir/DP/tos