Seehofer höchst zufrieden mit Asylkompromiss

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich sehr zufrieden gezeigt mit dem von der großen Koalition erzielten Asylkompromiss.



"Das ist alles von A bis Z so, wie man sich das als zuständiger Minister wünscht", sagte Seehofer am Donnerstagabend in Berlin. Der Vereinbarung zufolge soll noch in diesem Jahr ein Einwanderungsgesetz durchs Kabinett gebracht werden. Letzteres war eine zentrale SPD-Forderung gewesen.

In "Transferzentren" nahe der deutsch-österreichischen Grenze solle geprüft werden, ob jemand schon in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt habe. Die dazu nötigen Vereinbarungen mit anderen EU-Staaten müssen noch ausgehandelt werden. Auf die Frage nach Rechtsschutz in diesem Verfahren sagte Seehofer: "Man muss immer damit rechnen, dass sich Menschen dagegen wehren, und das warten wir in Ruhe ab."/hrz/DP/he