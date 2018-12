Seehofer gedenkt der Opfer des Breitscheidplatz-Anschlags

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Zwei Jahre nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) der Opfer gedacht. "Der fürchterliche Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hat uns vor zwei Jahren alle tief erschüttert. Auch ich persönlich denke immer wieder an diesen traurigen Tag zurück", sagte Seehofer am Mittwoch.

"Unsere Gebete und Gedanken sind heute bei den Opfern und Hinterbliebenen." Die Ereignisse in Straßburg hätten auf schmerzliche Weise gezeigt, dass man nicht darin nachlassen dürfe, sich gegen solchen menschenverachtenden Terrorismus zur Wehr zu setzen. "Die deutschen Sicherheitsbehörden werden dies konsequent weiter tun", so Seehofer. Unterdessen rief Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) dazu auf, sich von möglichen Terror-Anschlägen nicht einschüchtern zu lassen. Niemand könne ein Attentat ausschließen, sagte Geisel am Mittwoch im RBB-Inforadio. Worauf es aber ankomme, sei nicht "in Angst zu verfallen". Der heutige Jahrestag des Terroranschlags vom Breitscheidplatz stehe "ganz eindeutig im Zeichen des Gedenkens an die Opfer". Wichtig sei aber deutlich zu machen, dass "unsere offene Gesellschaft, unsere Demokratie zwar verletzbar ist, dass wir aber diese offene Gesellschaft weiter leben, dass wir unser Leben nicht ändern, dass wir nicht anders denken, nicht anders glauben, denn das wäre ein Erfolg für die Terroristen, und den gönnen wir ihnen nicht."

Foto: über dts Nachrichtenagentur