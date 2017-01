Seehofer fordert Ende der Russland-Sanktionen

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Horst Seehofer hat ein Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert. "Die Sanktionen gegen Russland sollten in diesem Jahr beendet werden", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Zudem müsse Russland die Rückkehr in den G8-Rat gestattet werden.

"Wir müssen raus aus dem Block-Denken des 20. Jahrhunderts", so Seehofer weiter. Man brauche gemeinsame Antworten auf Terrorismus, Migration und den Klimawandel. Zugleich warnte vor neuen Konfrontationen: "Wer glaubt, wir könnten uns gleichzeitig mit den USA, Russland und Großbritannien anlegen, macht einen riesigen Fehler." Es brauche Realpolitik statt Säbelrasseln, so der bayrische Ministerpräsident.

Foto: über dts Nachrichtenagentur