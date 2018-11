Seehofer dementiert Bericht über Rückzugsplan

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Horst Seehofer hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach er als Parteivorsitzender in den nächsten Tagen den Rückzug plant. "Das ist eine fette Ente", sagte Seehofer der "Welt". Zu seinen weiteren Planungen verwies er auf seine früheren Vorgaben: "Ein Schritt nach dem anderen."

Näher wollte Seehofer das nicht kommentieren. Seehofer hatte am vergangenen Sonntag darauf verwiesen, dass er am kommenden Sonntag ein Gespräch mit den CSU-Bezirksvorsitzenden führe und die Bildung des bayerischen Kabinetts abwarte, das am Montag von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorgestellt werde. Danach werde man von ihm hören, so Seehofer.

