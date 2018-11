BAUTZEN (dpa-AFX) - Horst Seehofer (CSU) hat nach eigenen Worten nicht vor, das Amt des Bundesinnenministers aufzugeben.



"Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben", sagte er am Montag bei einem Besuch in Bautzen. Das Amt des CSU-Vorsitzenden werde er niederlegen. "Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt."/sk/DP/mis