Seehofer: Union fokussiert sich im Wahlkampf auf Wirtschaftspolitik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Union kann bei der Bundestagswahl im September nach Ansicht von CSU-Chef Horst Seehofer besonders mit wirtschaftspolitischen Themen punkten.



"In der Innenpolitik ist immer das Wichtigste die wirtschaftliche Dynamik, die wirtschaftliche Prosperität, also Arbeitsplätze, das ist auch für die kleinen Leute die wichtigste soziale Maßnahme", sagte Seehofer der Deutschen Presse-Agentur in München. Im Kern gehe es um "Jobs, Jobs, Jobs", damit die Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen könnten. "Da stehen wir prächtig da in Deutschland, aber wir müssen einiges tun, damit es so bleibt."/had/DP/zb