Seehofer: Gemeinsame CDU/CSU-Präsidiumssitzung weiter geplant

SEEON (dts Nachrichtenagentur) - Laut CSU-Chef Horst Seehofer ist die gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU im Februar weiter geplant, auch wenn er nicht garantieren könne, dass sie tatsächlich stattfindet. Sie sei programmatisch und inhaltlich noch nicht finalisiert, sagte der bayerische Ministerpräsident am Mittwoch zum Auftakt der CSU-Winterklausur in Seeon. "Auch uns liegt an der Geschlossenheit sehr viel."

Es würde aber keinen Sinn machen zusammenzukommen, um unterschiedliche Positionen auszutauschen. Ein Zerwürfnis wie beim CDU/CSU-Präsidiumstreffen im bayrischen Erding 2008 sei nicht wünschenswert.

Foto: über dts Nachrichtenagentur