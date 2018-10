Seehofer: Diesel-Besitzer dürfen finanziell nicht belastet werden

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Horst Seehofer lehnt eine finanzielle Selbstbeteiligung der Autobesitzer an den Hardware-Nachrüstungen ihrer Diesel-Fahrzeuge ab.



Beim Treffen des Koalitionsausschusses am Montagabend werde man sehen, was Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ausgehandelt habe, sagte Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Dabei stellte er klar: "Ich möchte aber vorweg schon sagen, dass ich großen Wert darauf lege, dass die Fahrzeughalter finanziell nicht belastet werden." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte: "Wir werden die Dieselfahrer nicht belasten und wollen keine Fahrverbote."/ctt/had/DP/jha