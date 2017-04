Seehofer: Angela Merkel ist unser größter Trumpf

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Chef Horst Seehofer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Stabilisator und Führungskraft gelobt. "Wir werden nur mit Angela Merkel diesen Wahlkampf gewinnen. Das ist unser größter Trumpf. Und mit niemandem sonst", sagte Seehofer der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.

Dies könne er trotz der Differenzen zwischen beiden in der Flüchtlingsfrage sagen, so Seehofer. Merkel sei eine Führungskraft "gegenüber den Amerikanern und anderen, insbesondere auch in Europa", so der CSU-Chef weiter. Die Kanzlerin könne "für sich reklamieren, dass es Deutschland noch nie so gut ging wie in der Gegenwart". Merkel sei "eine authentische Persönlichkeit" die bleiben solle, wie sie ist.

