Seeheimer Kreis für Olaf Scholz als Kanzlerkandidat

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Sprecherin des Seeheimer Kreises, Siemtje Möller, hat sich für Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidaten ausgesprochen. "Es gibt keinen anderen, und es gibt keinen besseren. Ich würde mich sehr freuen, Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten aufzustellen", sagte Möller dem "Handelsblatt" (Freitagausgabe).

Die Arbeit des Bundesfinanzministers sei "sensationell", sagte Möller weiter. "Olaf Scholz wäre ein guter Kanzler." Möller war am Donnerstag zur neuen Sprecherin des wirtschaftsfreundlichen Flügels in der SPD gewählt worden. In der SPD gibt es derzeit eine Debatte über den künftigen Kanzlerkandidaten. Eine Reihe von SPD-Politikern spricht sich trotz dessen Niederlage im Rennen um den SPD-Parteivorsitz für Scholz als SPD-Kanzlerkandidaten aus.

