Seegene unterzeichnet Vertrag über die Lieferung von 4 Millionen COVID-19-Tests nach Brasilien

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Seegene unterzeichnet einen Vertrag mit der brasilianischen Regierung über die Lieferung von 4 Millionen COVID-19-Tests und dem zugehörigem Verbrauchsmaterial- „Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV", der optimierte Assay für die „Zwillings-Epidemie " mit der Fähigkeit zwischen COVID-19 und Grippe A/B zu unterscheiden- „Seegene ist dank seiner starken Lieferkette und Logistik bestens darauf vorbereitet, die weltweite Nachfrage zu bedienen"Seegene Inc. (KQ 096530), Südkoreas führendes Molekulardiagnostik-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es einen Liefervertrag mit dem brasilianischen Gesundheitsministerium über 4 Millionen COVID-19-Tests unterzeichnet hat.Seit Januar 2022 kämpft Brasilien mit einer „Zwillings-Epidemie", d. h. einem raschen Anstieg von Grippe-A- und COVID-19-Infektionen, aufgrund der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante. Noch gravierender ist, dass die Zahl der täglich neu auftretenden COVID-19-Fälle vor kurzem 280.000 überschritten hat, was den höchsten Wert seit dem ersten Ausbruch der Pandemie darstellt. Während das Land versucht, seine Quarantänebemühungen zu verstärken, steigt die Nachfrage nach COVID-19-Tests.Als Reaktion darauf wird Seegene 4 Millionen Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assays liefern. Mit diesem Assay ist es möglich, die wichtigsten Atemwegsviren einschließlich COVID-19, Grippe A/B sowie RSV in einem einzigen Test zu identifizieren. Es wird erwartet, dass dieser Assay die optimale Lösung für Brasilien darstellt, wo ein rascher Anstieg der COVID-19- und Grippe-A-Fälle zu verzeichnen ist.Ho Yi, Chief Sales and Marketing Officer von Seegene, sagte: „Seegene ist einzigartig aufgestellt, um auf den wachsenden globalen Bedarf an COVID-19- und Grippetests zu reagieren. Wir sind bestens darauf vorbereitet, global zu liefern, um Länder auf der ganzen Welt, in ihrem Kampf um die Rückkehr zum Alltag, zu unterstützen."Im vergangenen Monat hat Seegene den „Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR Assay" eingeführt, der für Massentests optimiert ist. Dieser Assay liefert PCR-Ergebnisse in nur 60 Minuten und ermöglicht es Laboren, das Testvolumen ohne zusätzliche Geräte zu verdreifachen. Die Einführung des neuen Assays ist eine Reaktion auf die rasche weltweite Verbreitung der neuesten Omikron-Variante. Dieser neue Assay wird die optimale Wahl für Labore sein und ihnen helfen, ihre Testkapazitäten sofort zu erweitern.Informationen zu Seegene, Inc.Seegene, Inc. wurde im Jahr 2000 in Seoul, Südkorea, gegründet und hat Niederlassungen in den USA, Kanada, Deutschland, Italien, Mexiko, Brasilien, Kolumbien und im Nahen Osten. Seegene, Inc. ist ein Unternehmen der In-vitro-Diagnostik (IVD), das durch seine bahnbrechenden F&E-Aktivitäten innovative Technologien in Produkte umsetzt. Seegene verfügt über eigene patentierte Technologien, darunter DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) für die Amplifikation mehrerer Targets; TOCE™ für die Detektion mehrerer Targets in einem einzigen Kanal; MuDT™, die weltweit erste Real-time PCR-Technologie, die individuelle Ct-Werte für mehrere Targets in einem einzigen Kanal für quantitative Assays liefert; und mTOCE™ Multiplex-Mutationsdetektionstechnologie. Mit diesen hochmodernen molekulardiagnostischen Technologien, die auf Diagnosekits und andere Hilfsmittel angewandt werden, hat Seegene die Sensitivität, Spezifität und Krankheitsabdeckung pro PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion) auf ein noch nie dagewesenes Niveau erhöht, indem es präzise Multiplex-PCR-Produkte bereitstellt, die auf die Gene mehrerer Krankheitserreger abzielen und diese gleichzeitig pro Fluoreszenzkanal nachweisen. Diese Funktion spart erheblich Zeit und Kosten. Seegene setzt weiterhin neue Standards im Bereich MDx durch bahnbrechende Innovationen.Pressekontakt:Jessica Ji-Young Park,P: +82-2-2240-6164,E-Mail: jypark2@seegene.comOriginal-Content von: Seegene, übermittelt durch news aktuell