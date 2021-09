Seegene stellt auf der AACC 2021 sein vollautomatisches molekulares Testsystem - den STARlet-AIOS - vor

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Seegene präsentiert sein erstes vollautomatisches MDx-System, den STARlet-AIOS, das All-in-One-System auf der AACC 2021 in Atlanta, GA, USA. AIOS ist das MDx-System, das den Liquid Handler und die Real-time PCR-Geräte von Seegene integriert.- Das MDx-System von Seegene ermöglicht den effizienten Zugriff auf eine breite Palette von Multiplex-PCR Assays von Seegene.Seegene Inc. (KQ 096530), ein führendes, auf molekulare Diagnostik spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, stellt auf der AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo 2021, die vom 26. bis 30. September 2021 in Atlanta, Georgia, USA, stattfindet, sein vollautomatisches PCR-Testsystem vor.Die AACC ist die führende Messe für klinische Laborprodukte und -dienstleistungen mit einer 73-jährigen Geschichte. Zu dieser weltweiten Veranstaltung sind die wichtigsten Akteure der Labormedizin eingeladen, darunter 700 globale IVD-Unternehmen. Seit 2007 nimmt Seegene zusammen mit anderen internationalen IVD-Unternehmen an der Veranstaltung teil.Während dieser Veranstaltung wird Seegene den AIOS vorstellen - sein erstes vollautomatisches MDx-System. AIOS bietet einen Echtzeit-PCR-Workflow mit hohem Durchsatz, der von der Nukleinsäureextraktion über die Echtzeit-PCR bis hin zur Interpretation der Ergebnisse reicht. AIOS ist ein vollautomatisiertes syndrombasiertes -MDx-System, das in einem modularen Konzept entwickelt wurde und gleichzeitig die modernen High-Multiplex-Real-time PCR-Technologien von Seegene zusammenfasst.Ein bemerkenswertes Merkmal von AIOS ist, dass sein MDx-System aus unabhängigen und abnehmbaren Komponenten zusammen mit seiner proprietären SW-Architektur besteht. Im Gegensatz zu anderen Vollautomaten ist AIOS so konzipiert, dass ein Extraktions-/Flüssigkeitshandler und ein PCR-Instrument in ein selbst entwickeltes Roboterarm-Modul integriert sind. Krankenhäuser und Laboratorien können entweder das Gesamtpaket des "AIOS"-Systems erwerben oder ihre vorhandenen Instrumente vor Ort integrieren, wenn sie bereits über den Liquid Handler und ein Real-time PCR-Gerät von Seegene verfügen.Zu den weiteren Highlights gehören: Das weltweit einzigartige "Automatisiertes Syndrom-MDx-System mit hohem Durchsatz". Es funktioniert mit einer Vielzahl von Seegene-Assays, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind und ermöglicht so symptombasierte Tests. Mit einer einzigen Reaktion kann die genaue Ursache eines bestimmten Symptoms ermittelt werden, was sowohl kosten- als auch zeiteffizient ist. . Seegene fügte hinzu, dass AIOS aufgrund seiner einzigartigen modularen und Assay-Funktionen auch für kleine bis mittelgroße Krankenhäuser erschwinglich sein wird."AIOS steht für das jahrzehntelange Engagement von Seegene bei der Entwicklung von Spitzentechnologien im Bereich der Molekulardiagnostik", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, CEO von Seegene. "Ich bin überzeugt, dass AIOS einen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit leisten wird, indem es molekulare Diagnostik allen Menschen zugänglich macht."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpgPressekontakt:Seegene Inc.Jessica Jiyoung ParkTel.: +82-2-2240-6164E-Mail: jypark2@seegene.comU.S. Media Kontakt: Kate Blom-LoweryE-Mail: kblomlowery@cglife.comOriginal-Content von: Seegene, übermittelt durch news aktuell