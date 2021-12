Seegene gibt Ergebnisse für Q3 2021 bekannt und setzt die Dynamik der COVID-Ära fort

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Q3 Umsatz bleibt mit 305,3 Mrd. KRW konstant- Leichter Rückgang des Betriebsergebnisses aufgrund hoher Investitionen in F&E- Geplante Markteinführung neuer diagnostischer Tests zum Screening von 22 Targets, einschließlich 3 Genen von COVID-19 und 19 Atemwegsviren in einer einzigen ReaktionSeegene Inc. (KQ 096530), ein führendes Biotechnologieunternehmen, das auf Molekulare Diagnostik (MDx) spezialisiert ist, gab seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2021 bekannt.Seegene meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 305,3 Mrd. KRW (ca. 260 Mio. USD) und einen Betriebsgewinn von 128,6 Mrd. KRW (ca. 108 Mio. USD), was einem Anstieg von 1 % bzw. einem Rückgang von 11 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.Bis heute beläuft sich der kumulierte Umsatz von Seegene auf 960,8 Mrd. KRW (ca. 814 Mio. USD), was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der kumulierte Betriebsgewinn stieg ebenfalls um 11 % gegenüber dem Vorjahr und belief sich auf 466,7 Mrd. KRW (ca. 395 Mio. USD). Angesichts dieser Zahlen scheint der Gesamtumsatz in diesem Jahr die Marke von 1 Billion KRW überschritten zu haben, doch der leichte Rückgang des Betriebsergebnisses ist auf eine massive Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurückzuführen. Im Jahr 2021 hat Seegene bereits rund 53,4 Mrd. KRW (ca. 45 Mio. USD), d.h. das Doppelte der gesamten F&E-Ausgaben des Vorjahres, in die Digitalisierung des Assay-Entwicklungsprozesses und die Entwicklung eigener Technologien für PCR-Instrumente und Assay-Inhaltsstoffe investiert."Mit Blick auf die letzten Monate des Jahres 2021 kann sich die Welt glücklich schätzen, über eine Reihe hochwirksamer COVID-19-Impfstoffe und -Therapien zu verfügen, die immer mehr Menschen erreichen. Der Bedarf an Tests bleibt jedoch bestehen, insbesondere, wenn die Grippe und andere Viren in der Wintersaison zurückkehren", sagte Myungkun Kim, Senior Managing Director von Seegene. "Seegene ist bestrebt, in diesem Bereich der Diagnostik eine Vorreiterrolle einzunehmen, indem wir neue Tests für COVID-19 und andere Infektionskrankheiten entwickeln und bereitstellen. Auch wenn sich die Pandemie fortsetzt und mehr Unternehmen in diesen Bereich einsteigen, werden wir weiterhin Chancen erkennen, wettbewerbsfähig zu bleiben und über unsere verschiedenen Tochtergesellschaften schnell auf die weltweite Nachfrage reagieren."Seegene war führend bei der globalen Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und nutzte seine proprietäre Plattform für künstliche Intelligenz (KI), um innerhalb weniger Tage einen der weltweit ersten COVID-19-Tests zu entwickeln. Durch die vollständige Automatisierung und Integration hat das Unternehmen außerdem bewiesen, dass es seine Produktion schnell skalieren kann, um Regionen auf der ganzen Welt zu bedienen. Als Reaktion auf die kürzlich eingeführten Initiativen "Leben mit COVID" und die Impfpässe wird Seegene die anvisierten Innovationen, durch die Entwicklung einer Reihe von zusätzlichen Tests, fortsetzen. In Kürze wird das Unternehmen eine neue Testlösung mit einer wesentlich schnelleren Durchlaufzeit anbieten, die dazu beitragen wird, die Überwachungstests zu rationalisieren und zu erweitern. Darüber hinaus wird Seegene neue diagnostische Tests einführen, mit denen 22 Targets, darunter drei Gene von COVID-19 und 19 Atemwegsviren, in einer einzigen Reaktion untersucht werden können, um sich auf eine mögliche Welle von Grippe- und COVID-19-Fällen in der Wintersaison vorzubereiten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpgPressekontakt:Jiyoung Jessica ParkP: +82-2-2240-0685E: jypark2@seegene.comOriginal-Content von: Seegene, übermittelt durch news aktuell