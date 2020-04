Seegene exportiert 10 Millionen COVID-19-Diagnosetests in über 60 Länder

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Seegene, Inc., der führende Entwickler von diagnostischen Multiplex-Assays, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seit Januar mehr als 10 Millionen Tests des Allplex(TM) 2019-nCoV Assays in über 60 Länder exportiert hat. Dies macht einen erheblichen Teil der weltweit durchgeführten COVID-19-Tests aus.Als das Virus begann sich weltweit immer rasanter auszubreiten, ermöglichte die proaktive Entscheidung von Seegene ein COVID-19-Testkit zu entwickeln, vielen Ländern schnell ihre Testkapazitäten auszuweiten. Innerhalb kürzester Zeit stand ein CE-zertifizierter, qualitativ hochwertiger Assay, in ausreichender Menge zur Verfügung. Dies gelang Seegene mit Hilfe des firmeneigenen proprietären KI-gestützten Big-Data-Systems und der langjährigen Expertise bei der schnellen Assay-Entwicklung.Die Nachfrage nach Seegene Assays steigt weiter, da dieser als hochwertig und effizient gilt. Ein Alleinstellungsmerkmal des Testes ist die Identifizierung von drei unterschiedlichen Zielgenen (E-, RdRP- und N-Gen) in einem einzelnen Reaktionsansatz. Die eigenen patentierten Multiplex-Technologien ergeben präzise Ergebnisse auch im Hochdurchsatz. Im Zusammenspiel mit seinem automatisierten System und seiner fortschrittlichen Software hat der Seegene Assay seine Effektivität für die Seuchenbekämpfung weltweit entscheidend unter Beweis gestellt.Derzeit exportiert Seegene jede Woche über 3 Millionen Tests. Das Unternehmen wird im Mai seine Produktionskapazität von über 20 Millionen Tests pro Monat erreichen und die Produktion weiter ausbauen, um die weltweit steigende Nachfrage nach dieser dringend benötigten diagnostischen Technologie bedienen zu können."Wir meistern jeden Tag neue Herausforderungen, um mit der weltweiten Nachfrage Schritt zu halten. Die explosionsartig steigenden Produktions- und Exportzahlen stellen uns immer wieder vor neue, unerwartete Herausforderungen. Ich bin extrem stolz auf unseren Beitrag zur Bekämpfung des Virus und die Tatsache, dass unsere wegweisenden Technologien für die Molekulardiagnostik in dieser Krisensituation eine wichtige Rolle spielen", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, CEO von Seegene.Zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Seegene Medical Foundation (SMF), einem der größten Referenzlabore in Korea, mit einer Kapazität von bis zu 15.000 COVID-19-Tests pro Tag, unterstützt Seegene Länder mit exponentiellem und krisenbedingtem Bedarf an Virentests. Nach Erhalt der Proben aus dem Ausland kann SMF innerhalb von 24 Stunden Testergebnisse liefern. Angesichts der sich verschärfenden globalen COVID-19-Krise haben Seegene und SMF ihren Beitrag zur Bereitstellung der dringend benötigten Tests und Testkapazitäten geleistet.Informationen zu SeegeneSeegene (KQ: 096530) ist ein weltweiter Pionier bei der symptombasierten In-vitro-Diagnostik im Bereich der molekularen Medizin. Das Unternehmen leistet maßgebliche Forschungsarbeit, um Multiplex-Technologien für die Molekulardiagnostik zu entwickeln und Multiplex In-vitro-Diagnostika und Reagenzien herzustellen. Seegene ist von der Leidenschaft angetrieben, breiten Zugang zur Multiplex-Molekulardiagnostik zu schaffen, um die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen zu verbessern. Auf Basis seiner innovativen proprietären Technologien leistet Seegene einen maßgeblichen Beitrag, um kostengünstige und klinikfreundliche molekulardiagnostische Lösungen für Infektionskrankheiten, Genetik, Pharmakogenetik und Onkologie bereitzustellen. Die deutsche Firmentochter Seegene Germany ist seit 2016 in Düsseldorf ansässig. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.seegene.de/ .Pressekontakt:Seegene Inc. Korea: Joon Kim (kjh8363@seegene.comTel. +82-2-2240-4081)Jisoo Lee (jislee@seegene.comTel. +82-2-2240-4025) Seegene Germany GmbH: Lothar Kruska(kruska@seegene.comTel. +49-211-99-434-260)Alexandra Büsch (buesch@seegene.comTel. +49-211-99-434-266)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121421/4577459OTS: SeegeneOriginal-Content von: Seegene, übermittelt durch news aktuell