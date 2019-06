Seefahrtsbehörde bestätigt Angriff auf norwegischen Öltanker

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

OSLO (dpa-AFX) - Die norwegische Seefahrtsbehörde hat einen Angriff auf den Öltanker "Front Altair" im Golf von Oman bestätigt. Das unter der Flagge der Marshallinseln fahrende Schiff sei am frühen Morgen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran attackiert worden, teilte die Behörde am Donnerstag mit.



Es sei von drei Explosionen an Bord berichtet worden, das Schiff brenne./trs/DP/mis