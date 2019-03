Sedus denkt das Sitzen neu - ein Paradigmenwechsel (FOTO)

Finanztrends Video zu



Dogern, Landkreis Waldshut (ots) -Was vor wenigen Jahren noch utopisch schien, haben die SedusDesigner und Ingenieure jetzt wahr werden lassen: Der neue Drehstuhlse:motion kommt ohne herkömmliche Mechanik aus und ermöglichtergonomisches, agiles Arbeiten, das auch für jedermann erschwinglichist.Begriffe wie "Arbeitswelt 4.0", "Co-Working" und "Smart Office"bestimmen immer häufiger die Schlagzeilen, wenn es um dieVeränderungen in der Bürowelt geht. Neue Arbeitsplatzkonzepte undArbeitsmodelle sind gefragt und erfordern ein Umdenken - vonRaumkonzepten bis hin zu neuen Produktlösungen.Der klassische, fest an einem Arbeitsplatz platzierteBürodrehstuhl ist für viele dieser neuen Arbeitswelten nicht mehroptimal geeignet. Junge Menschen in Co-Working Spaces und agileBüroarbeiter ohne fest zugewiesene Arbeitsplätze verlangen einfache,flexible und intelligente Lösungen.Sedus hat sich dieser Aufgabe gestellt und mit dem Projektse:motion das Sitzen neu gedacht. Der neue Bürodrehstuhl soll sichseinem Nutzer anpassen und nicht umgekehrt. Alle zeitverschwendendenEinstellungen entfallen, denn der Stuhl stellt sich automatisch aufden Nutzer ein. Die intelligente Auslegung der neuen Kinematikwandelt die Gewichtsbelastung des Besitzers in den optimalenAnlehnendruck der Rückenlehne um. Einfacher gesagt: einfach hinsetzenund wohlfühlen!Die innovative Geometrie von se:motion ist aber nicht nur dieintelligente technische Lösung, deren Federkraftspeicher alsKraftumlenker agiert. Sie ist auch das Designstatement, welches demProdukt seine Leichtigkeit verleiht. Der Materialeinsatz ist deutlichgeringer, weil auf eine konventionelle Mechanik komplett verzichtetwerden konnte.Auch ohne Polsterung sorgt die ergonomische Form für optimaleUnterstützung. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist aber auch dieoptionalen Polsterbezüge von Rücken und Sitz konzipiert, denn dieselassen sich im Handumdrehen austauschen. Somit lässt sich jedeArbeitsumgebung, ob im Smart- oder Homeoffice, einfach individuellgestalten und anpassen.Design: Carlo Shayeb (Sedus Design Team)Sedus - Pionier des dynamischen SitzensMit dem legendären Federdreh, dem ersten gefederten und weltweitpatentierten Drehstuhl (1926), dem ersten Drehstuhl mit Schwenkrollen(1929) und unzähligen richtungsweisenden Patenten wie derSimilarmechanik (1973) und der Similar-Swing-Mechanik (2012) setzteSedus Standards, die rund um den Globus Gültigkeit haben. Im Herbst2018 brachte Sedus zur Bürofachmesse Orgatec mit se:motion eine neueKinematik auf den Markt, welche die Geschichte des Bürodrehstuhlsfortschreiben wird.Pressekontakt:Sparenberg PRJoachim SparenbergTel. +49 7741 8355003E-Mail: sparenberg-pr@web.deOriginal-Content von: Sedus Stoll AG, übermittelt durch news aktuell