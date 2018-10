Sedus auf der Orgatec 2018: Express your Genius (FOTO)

Dogern (ots) -Die Bürofachmesse Orgatec ist immer eine besondereHerausforderung, denn für alle Beteiligten gibt es viel zu tun. Fürdie Standgestalter, die den perfekten Auftritt verwirklichen möchten,für die Designer und Entwickler, die ihre Neuheiten präsentierenwollen, für das Standpersonal, das fünf Tage lang hochmotiviert undhellwach die Kunden optimal betreuen wird und natürlich für dieBesucher selbst, die sich einen allumfassenden Überblick verschaffenwollen.Bei Sedus ist dieses Mal alles anders, zumindest, was dieerstgenannten Punkte angeht. Seit Monaten herrscht Aufbruchsstimmungund Vorfreude auf das internationale Großereignis. Der über 1.300 m²große Messestand am Stammplatz in Halle 8 wird ein architektonischesStatement, eine inspirierende Farbwelt, eine Wohlfühloase und derOrt, an dem der Ergonomie-Pionier Sedus ein neues Kapitel in derFirmengeschichte aufschlagen wird.Express your Genius - lass deiner Kreativität freien LaufZur Orgatec 2018 kommt zum ersten Mal und 1:1 erlebbar das neueSedus Farbkonzept 2019+ zur Anwendung, das nicht nur die zukünftigeStoff- und Materialkollektion aller Sedus Produkte beeinflussen wird.Verschiedene Bereiche des Messestandes werden als eigeneFarbwelten gestaltet, die über die Produkte hinaus auch dieelementaren Raumflächen wie Decke, Wand und Boden, aber auch Lichtund Akustik berücksichtigen und harmonisch zusammenfügen. Auf derzentralen Präsentationsfläche können die Messebesucher wie in einemKreativ-Workshop selbst Hand anlegen und eigene Farbwelten kreieren,die aus einem Fundus von Materialien, Oberflächen und Strukturenbestehen. Das neue Farbsystem ist so genial einfach, dass selbsterfahrene Planer und Bürogestalter vom Ergebnis überrascht seinwerden."Express your Genius" geht aber noch weiter. Als Technikpionierund Büromöbelexperte beschäftigt sich Sedus intensiv mit dem "Büroder Zukunft", durch Marktbeobachtung und -forschung, vor allem zumThema Wissensarbeit und Lernwelten. In Zusammenarbeit mit Expertenaus Pädagogik, Hirnforschung, Psychologie, Experimentalforschung,Kommunikation, Architektur und Design entwickelt Seduszukunftssichere Bürolandschaften, die aktivitäts- und bedarfsgerechtveränderbar sind und den Nutzern die Freiheit bieten, ihre Talenteweiter zu entwickeln und sie nach vollem Potenzial auszuleben.Mit einem Füllhorn voller Innovationen tritt Sedus den Beweis an,dass sich diese moderne Auffassung von Arbeitsumfeld und -methodikpositiv auswirkt. Im Sedus Forschungs- und Entwicklungszentrum ist"Express your Genius" schon heute gelebte Wirklichkeit der kreativenDesigner und Entwicklungsingenieure.Zwölf neue ProdukteAuf der diesjährigen Orgatec wird Sedus die Fachwelt mit insgesamtzwölf neuen Produkten und Produkterweiterungen überraschen. Diebedeutendsten davon sind zwei Drehstühle für moderne flexibleArbeitsplätze, ein Office-Cube-System und ein digitales Analysetoolzur optimalen Büro- und Arbeitsplatznutzung. Der ganze Messestand istmit modernster Technik ausgestattet und zeigt exemplarisch undvorbildlich, wie Medientechnik und Videokonferenzanlagen den Alltageffizienter gestalten können. Sedus wird nicht nur seine Geschichteals Ergonomiepionier fortschreiben, sondern gleichzeitig seineKompetenz als Einrichtungsspezialist für zukunftsweisendeBürokonzepte ausbauen.Produktinfos und Bilder finden Sie unter diesen Links:http://ots.de/1lrZeuhttp://ots.de/EnteMAPressekontakt:Sedus Presseagentur / Sedus press agencyJoachim SparenbergDr.-Schwoerer-Str. 20D-79761 Waldshut-TiengenTel. +49 (0) 7741 8355003Email: sparenberg-pr@web.deOriginal-Content von: Sedus Stoll AG, übermittelt durch news aktuell