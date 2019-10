Security Operations Center von dhpg und synalis: Höherer Schutz durch neue Features / Preisstruktur auch für kleinere bis mittlere Unternehmen interessant

Bonn (ots) - dhpg IT-Services und synalis haben das SecurityOperations Center (SOCaaS) um besondere Features ergänzt, die einenweitaus höheren Sicherheitsstandard bieten als bisher. So könnenUnternehmen nun zwischen drei Sicherheitsstufen wählen. Werden imBasismodel der ein- und ausgehende Datenverkehr auf anormaleBewegungen geprüft, so erweitern die Experten die Analyse in denFolgestufen um die Daten von Virenscanner und Firewall bis hin zumServer und Client.Dabei werden kundenseitig Sensoren eingebaut, die das Erkenneneines Cyberangriffs über die bekannten Kontrollmechanismen hinausgewährleisten, sodass unmittelbar Maßnahmen eingeleitet und dasBeinträchtigen von IT-Systemverfügbarkeiten oder gar mögliche Schädenwie Datenverluste vermieden werden können. Aufgeschaltete Unternehmenprofitieren zudem von einem zentralen Datenpool, der allenBeteiligten den Zugang zu Informationen über aktuell im Umlaufbefindliche Schadecodes ermöglicht. Die Preise variieren nach derAnzahl der zugrunde liegenden IT-Systeme und machen damit das SOCaaSauch für kleinere bis mittlere Segmente mit sensiblenGeschäftsbereichen interessant.Die beiden Partner dhpg und synalis betreiben seit 2018 dasSecurity Operations Center für den Mittelstand gemeinsam und zollendamit der Tatsache Rechnung, dass Firewall und Virenscanner alleinefür den Schutz heute nicht mehr ausreichen.www.csoc.de, www.dhpg.de; www.synalis.dePressekontakt dhpg:Brigitte SchultesBrigitte.Schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Original-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuell