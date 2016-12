Security-Firmen fehlt Personal - Bedarf könnte kurzfristig steigen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Sicherheitsbranche in Deutschland rechnet nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt mit steigendem Bedarf an Personal.



Die Nachfrage - etwa zur Sicherung von Weihnachtsmärkten - sei von heute auf morgen jedoch nicht zu decken, sagte Silke Wollmann, Sprecherin des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW), der Deutschen Presse-Agentur. Ein Sicherheitsdienst in Berlin verzeichnet am Anschlagsort rund um den Ku'damm schon jetzt eine steigende Nachfrage, wie der Geschäftsführer sagte.

"Zurzeit haben wir bundesweit 12 000 offene Stellen", hatte Wollmann auch der Zeitung "Die Welt" (Mittwoch) gesagt. Zur Hochzeit der Flüchtlingskrise im vergangenen Oktober seien 15 000 Stellen unbesetzt gewesen. Seitdem habe sich die Lage wieder etwas entspannt. Wie nach dem Amoklauf von München im Juli erwartet Wollmann jetzt, dass die Zahl der Anfragen kurzfristig steigt.

Derzeit arbeiten dem BDSW zufolge rund 250 000 Beschäftigte in der Sicherheitsbranche. 2015 waren es noch 233 000 - das entspricht einem Anstieg von mehr als sieben Prozent. Für 2017 geht der Verband mit einem moderaten Wachstum von drei bis fünf Prozent aus./wim/DP/jha