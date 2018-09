Security Essen wird zum Hotspot der internationalen Sicherheits- und Brandschutzbranche / Leitmesse der zivilen Sicherheit mit umfangreichem Rahmenprogramm (FOTO)

Essen (ots) -Vom 25. bis 28. September 2018 wird die Security Essen zumTreffpunkt der internationalen Sicherheitsbranche. Erstmals findetdie Leitveranstaltung im modernisierten Gelände der Messe Essenstatt, marktgerecht gegliedert in sechs Themenbereiche. Dabei setztdie Security Essen mit einer gezielten Fokussierung auf digitaleSicherheit Maßstäbe. Aussteller aus dem Bereich Cyber Security undWirtschaftsschutz präsentieren ihre Lösungen in einer eigenenMessehalle. Zudem geben Experten in hochkarätigen Konferenzen ihrWissen rund um diese Herausforderung weiter. Neu ist beispielsweisedie Cyber Security Konferenz.950 Aussteller aus über 40 Nationen machen Essen für vier Tage zurWelthauptstadt der zivilen Sicherheit. Sie zeigen die Neuheiten undsenden wichtige Impulse in die Branche. Dabei erhalten dieUnternehmen und ihre Innovationen das passende hochwertige Umfeld.Denn die Security Essen findet auf einem modernisierten Geländestatt, das mit Ende des letzten Bauabschnitts 2019 neue Maßstäbesetzen wird. Großräumige, eingeschossige Hallen und viel Tageslichtbieten künftig perfekte Bedingungen. Während der diesjährigenVeranstaltung gilt daher erstmals eine neue Hallennummerierung.Erstmals eigene Messehalle für Cyber Security undWirtschaftsschutzUnd auch thematisch sorgt die Security Essen mit einer neuenHallenstruktur für eine optimale Messeteilnahme: Dienstleistungenfinden Besucher in Halle 1; Zutritt, Mechatronik, Mechanik undSysteme in den Hallen 2, 3 und der Galeria; Perimeter in der Halle 3,Video in den Hallen 5 und 7 sowie Brand, Einbruch und Systeme in denHallen 6 und 7. Außerdem stellt die Messe Essen mit der neuen Halle 8erstmals eine eigene Halle für die immer wichtiger werdenden ThemenCyber Security und Wirtschaftsschutz zur Verfügung.Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen: "Wir haben indiesem Jahr das Profil der Security Essen geschärft: Die Fachmesseist deutlich digitaler, moderner und interaktiver geworden. Durch dieoptimierte Hallenaufplanung bieten wir unseren Ausstellern undBesuchern das bestmögliche Messeerlebnis mit kurzen Wegen unddirekter Kommunikation."Digitalisierung: Chancen und Risiken für die SicherheitsbrancheDas Thema Digitalisierung zieht sich wie ein roter Faden durch dieSecurity Essen. Zahlreiche Aussteller präsentieren smarte, vernetzteProdukte und Lösungen. Denn ob Zutrittskontrolle, Einbruchsschutz,Videoüberwachung, Außengeländesicherung oder Brandschutz: DigitaleInnovationen können hier ein höheres Schutzniveau und mehr Komfortfür den Anwender bieten.Mit zahlreichen Veranstaltungen unterstreicht die Security Essendie Bedeutung des digitalen Themas, weist aber auch auf potenzielleRisiken hin. In der neuen Cyber Security Konferenz in Halle 8 sprichtArne Schönbohm, Präsident des Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik, über Cyber Sicherheit als Herausforderung fürPolitik, Wirtschaft & Gesellschaft. Auch Live-Hacking findet dortstatt, zudem wird Informationssicherheit und Datenschutz für kleineund mittelständische Unternehmen vorgestellt. Das Public SecurityForum in Halle 8 macht digitale Sicherheitstechnologien - eingebettetin vier begehbare Showrooms - erlebbar.Auszeichnung für besonders herausragende LösungenTraditionell ist die Security Essen das Schaufenster fürNeuheiten. Viele Unternehmen entwickeln ihre Lösungen, um sie aufdieser Messe dem Fachpublikum vorzustellen. Besonders herausragendeInnovationen werden am ersten Messetag mit dem Security InnovationAward geehrt. Informationen zu den Finalisten des Wettbewerbs sind ineiner Sonderausstellung in der Galeria zu sehen.Jederzeit informiert mit der Security Essen AppDie Security Essen bietet allen Besuchern eine hilfreiche App, dieden Messebesuch noch effizienter macht. Sie verfügt unter anderemüber die aktuelle Ausstellerliste mit Standnummern und Kontaktdaten,eine Übersicht über das Rahmenprogramm sowie einen Hallenplan zurbesseren Orientierung. Die App steht kostenlos zum Download im GooglePlay Store (Android) oder im Apple App Store (iOS) bereit.Weitere Informationen unter: www.security-essen.dePressekontakt:Presse-Kontakt I Press ContactKirsten HemmerdeFon + 49.(0)201. 72 44-432kirsten.hemmerde@messe-essen.deOriginal-Content von: Messe Essen GmbH, übermittelt durch news aktuell